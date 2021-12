Topky zaprezentowały nowy utwór. Zobacz teledysk do "All For You"!

Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

Topky mają już już 2 piosenki na swoim koncie - "Szpile" i "Bez wad". Tym razem postanowiły wypuścić cover grupy Ace of Bace. Aranżacje utworu na podstawie kultowego remixu DJ QIDDa wykonał Mateusz Chmielewski.

"PREZENT OD NAS NA MIKOŁAJKI! Kochamy Was najmocniej dlatego "All For You"! Buziaki!!!" - napisały na swoim Instagramie.



"All for You" w oryginale zostało wykonywane przez Ace of Bace. Utwór pojawił się na piątym albumie grupy, zatytułowanym "The Golden Ratio".

Topky i teledysk "Szpile"

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

Kolejnym numerem jest piosenka "Bez wad".

"Klimat klubowy, także volume na maxxa i lecimy" - zachęcają wokalistki, do których niedawno dołączył DJ Kris.

Za teledysk odpowiada ekipa Moher Video i reżyser Kamil Stanek.