Topic i Bebe Rexha we wspólnym utworze. Posłuchaj "Chain My Heart"

Niemiecko-chorwacki DJ i producent Topic łączy siły z dwukrotnie nominowaną do Grammy Bebe Rexhą w utworze "Chain My Heart".

Bebe Rexha wypuściła kolejny singel /FaceToFace / Reporter

Reklama

"Chain My Heart" obraca się wokół przejmującego poczucia tęsknoty, otulonego energetycznym i pozytywnym brzmieniem. To połączenie ma już swoją adekwatną nazwę: melancholijny banger. Najprościej mówiąc, to utwór, który oddziałuje emocjonalnie na słuchaczy, ale jednocześnie sprawia, że nogi same rwą się do tańca.

Wideo Topic, Bebe Rexha - Chain My Heart (Lyric Video)

Reklama

"'Chain My Heart' opowiada o osobie, która kompletnie tobą zawładnęła i nie chcesz nawet dopuszczać myśli, że mielibyście odpuścić. Topic okazał się świetnym współpracownikiem, dlatego jestem bardzo podekscytowana naszą wspólną piosenką!" - mówi Bebe Rexha.

Bebe Rexha debiutowała w 2018 albumem "Expectations", który przyniósł takie hity jak "I’m a Mess" oraz "Meant To Be". Topic to z kolei król zestawień Airplay, iTune i Shazama. "Breaking Me" ma ponad miliard streamów oraz odznaczenia platyny i złota w 28 krajach. Topic był nominowany do Billboard Music Awards 2021 w kategorii najlepszy utwór dance/electronic, a wcześniej mógł liczyć na nominacje do MTV Europe Music Awards 2016, Teen Choice Awards 2018, jak również nagród przyznawanych przez stacje radiowe w Hiszpanii (Los40), Niemczech (1 Live Krone) i Francji (Fun Radio).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Bebe Rexha znajdzie miłość? Interia.tv

Topic, zapytany, czemu wybrał Bebe Rexha do współpracy nad nowym singlem, odpowiada: "'Chain My Heart' potrzebowało silnej kobiety, która swoim głosem odpowiednio zadba o przekaz. Pewne melodie po prostu z miejsca nasuwają skojarzenia z konkretnymi osobami. Bebe Rexha pojawiła się w naszych głowach na wczesnym etapie prac. Ma dokładnie taki vibe, jakiego potrzebowaliśmy. Słychać to szczególne w części przed refrenem".