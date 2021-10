Tony Bennett nie wie, że jest chory na Alzheimera!

"W dniu, w którym wydaliśmy 'Cheek To Cheek' w 2014 roku, Tony Bennett zadzwonił do mnie i zapytał, czy chcę z nim nagrać kolejny album, tym razem z piosenkami Cole'a Portera" - napisała na początku sierpnia Lady Gaga. Bennett wielokrotnie podkreślał, że bardzo dobrze dogaduje się z amerykańską wokalistką, a ich współpraca przyniosła obopólne korzyści.

Wideo Tony Bennett, Lady Gaga - Love For Sale (Official Music Video)

"Gaga jest niesamowitą wokalistką i kiedy śpiewa jakąś dobrą balladę, to mam gęsią skórkę. Ona pomogła mi, a ja pomogłem jej poprzez pracę nad 'Cheek to Cheek'. Przez to, że opowiadała swojej publiczności, jak bardzo mnie lubi, wszyscy jej fani stali się moimi fanami. Wszystkie te nastolatki. Z drugiej strony, przez to, że zaśpiewała te piękne piosenki na płycie, moja publiczność powiedziała 'Boże, nie wiedzieliśmy, że tak wspaniale śpiewa’" - mówił Bennett w jednym z wywiadów.

Gaga oraz żona muzyka, Susan Crow, doprowadziły do spełnienia obietnicy danej Tony'emu. Dzięki temu 1 października ukazała się płyta "Love for Sale".

Wideo Tony Bennett, Lady Gaga - The Lady is a Tramp

96-letni wokalista jest jednym z ostatnich, aktywnych muzyków, który święcił triumfy na scenie jeszcze w latach 40. Jakiś czas temu Crow wyznała, że jej mąż choruje na Alzheimera od 2016 roku. Teraz wyznała, że jej mąż "cierpi" ze względu na to, że nie do końca jest świadomy co się wokół niego dzieje. W wywiadzie dla programu "60 Minutes" CBS News opowiedziała jak wygląda życie muzyka na co dzień.

Zdjęcie Tony Bennett w sierpniu 2021 roku / Robert O'Neil / SplashNews.com/East News / East News

"Każdy dzień jest inny. Tony późno w nocy, czasami wcześnie rano jest bardziej czujny, jeśli mogę użyć tego słowa. Więc powiem mu, 'Tony, będziesz w 60 Minutes'. A on na to, 'Świetnie.' Ja na to: 'Pamiętasz ten program, 60 Minutes?', a on na to: 'Tak, pamiętam'. Ale w każdej innej chwili, nie będzie wiedział" - powiedziała Crow.

"On dzięki Bogu, rozpoznaje mnie, swoje dzieci. To na wiele sposobów dla nas błogosławieństwo. On jest bardzo słodki, nie wie, że to ma [Alzheimera - przyp. red.]" - wyznała Susan Crow. Prowadzący dopytywał, czy na pewno on nie zdaje sobie z tego sprawy, a Crow stanowczo zaznaczyła - "Nie".

Tony Bennett i Susan Crow - nierozłączna para

Susan i Tony są małżeństwem od 2007 roku. W magazynie "AARP" opisano m.in. jak duży wkład w walkę z chorobą piosenkarza ma jego żona, Susan. "Na jego twarzy malowała się beznamiętność przypominająca maskę, która zmieniała się tylko nieznacznie, by przyćmić świadomość, kiedy Susan kładła dłoń na jego ramieniu. (...) Zawsze miała podniesiony ton głosu, tak jakby chciała przebić pewną barierę, która go dzieliła od reszty świata" - można było przeczytać.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lady Gaga Born This Way

To nie pierwszy raz, gdy żona mówi o jego chorobie. Jakiś czas temu informowała o tym, jak wyglądała rozmowa małżonków na temat choroby. "Pyta mnie, co to jest Alzheimer. Wyjaśniam, ale on tego nie łapie. Mówi mi: 'Susan, czuję się dobrze' (...) Fizycznie czuje się świetnie, zatem w jego mniemaniu nic się nie zmieniło. Nie jest świadomy tego, co się zmieniło" - opowiadała.