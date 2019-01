Toni Braxton i Birdman się rozstali? Wokalistka usunęła wspólne zdjęcia

Niespełna rok po zaręczynach związek amerykańskiej wokalistki Toni Braxton i producenta Birdmana stanął na krawędzi rozpadu. "To koniec..." - wprost napisał partner gwiazdy.

Toni Braxton potwierdziła zaręczyny z Birdmanem w lutym 2018 roku.

"To moja dziewczyna, moja przyjaciółka, moja rodzina. Jest moją miłością, moim żołnierzem i moim życiem. Jest dla mnie wszystkim. Kocham ją na zabój" - opowiadał raper i hiphopowy producent.

To właśnie Bryan Williams napisał na Instagramie krótko: "To koniec...", by chwilę później usunąć wszystkie materiały ze swojego profilu.

Identycznie postąpiła Toni Braxton, by w Nowy Rok opublikować swoje zdjęcie z podpisem, że "zaczyna nowy rozdział", który "nigdy nie jest łatwym wyborem".

Fani szybko wychwycili, że para przestała się nawzajem obserwować na Instagramie. Przedstawiciele gwiazd nie skomentowali pogłosek o ich rozstaniu.

Toni po zaręczynach mówiła, że ślub ma odbyć się jeszcze w tym samym roku. Później jednak tłumaczyła, że opóźnienie spowodowane jest jej zobowiązaniami przy reality show "Braxton Family Values".



Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2018 r. podczas podróży lotniczej Toni Braxton zgubiła bagaż podręczny, w którym miała warty 5 mln dolarów pierścionek zaręczynowy od Birdmana.