Tomasz Niecik powraca w serialu "Ukryta prawda". Zobacz teledysk "Czy ty lubisz ruszać się" [KLIP, TEKST, KIEDY EMISJA]

Gwiazdor disco polo oraz programu Polsatu "Ninja Warrior" Tomasz Niecik na chwilę zniknął ze światła reflektorów. Teraz powraca i okazuje się, że nie tylko muzycznie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Co zespół Mejk przygotował dla ekipy Disco Polo Music Disco Polo Music

"Ukryta Prawda" TVN: Tomasz Niecik wystąpił w serialu z żoną!

Jak się okazuje Tomasz Niecik jest fanem serialu "Ukryta prawda". W końcu udało mu się spełnić marzenie i 29 września (godz. 18) odbędzie się emisja odcinka z jego udziałem. Gościnnie pojawi się także.. jego żona!

"Prywatnie jestem fanem 'Ukrytej prawdy'. Oglądam go razem z żoną. I tak naprawdę to ona mnie w niego wkręciła. Podoba mi się, że to co spotyka bohaterów programu, tak naprawdę może się przytrafić każdemu. Zawsze marzyłem, aby wystąpić w 'Ukrytej prawdzie'. Pokazać się od zupełnie innej strony. Takiej od której nie znają mnie fani, wielbiciele. Wejść w rolę i zagrać" - mówi w "Super Expressie" Niecik.

Reklama

Instagram Wideo

Autor przeboju "Cztery osiemnastki" daje sobie sprawę, że występując w serialu robi coś całkowicie nowego i liczy się z tym, że efekt może nie być zachwycający. Mimo wszystko cieszy się, że mógł spełnić jedno ze swoich największych marzeń.

"Niestety gra aktorska to nie przelewki, lecz bardzo ciężkie zadanie. Bardzo trudno było mi zagrać emocje. Zwłaszcza, że w odcinku chodzi o zdradę! Prywatnie jesteśmy z żoną bardzo szczęśliwi, więc to było dla mnie i dla żony super trudne zadanie. Najważniejsze jednak, że graliśmy razem i mogliśmy na siebie liczyć. Marzenie spełniliśmy! A fani 'Ukrytej prawdy' niech ocenią czy dobrze wypadliśmy" - dokończył Niecik.

Tomasz Niecik z premierową piosenką - "Czy ty lubisz ruszać się"

Na YouTube pojawiła się także nowy utwór Niecika, "Czy ty lubisz ruszać się". Muzyk pod piosenką zostawił komentarz w typowym dla siebie stylu (pisownia oryginalna): "Hej Moi Drodzy wraca stary dobry Tomasz Niecik. Jeśli spodoba ci się mój najnowszy kawek pt: 'Czy ty lubisz ruszać się' jak widzicie bez gołych tyłków he da się da się, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał".

Clip Tomasz Niecik CZY TY LUBISZ RUSZAĆ SIĘ

Tomasz Niecik podbił polskie parkiety utworem "Cztery osiemnastki", który wydał w 2011 roku. Choć jego twórczość zalicza się do disco polo, to sam muzyk woli określenie "neo disco polo". Jego zdaniem nowe disco polo charakteryzuje się "dawnym klimatem", ale w stosunku do disco polo z lat 90. XX wieku posiada "lepszą produkcję i aranżację utworów", które charakteryzuje "dynamiczne, nowoczesne brzmienie". Niektóre utwory Niecika w warstwie muzycznej zawierają elementy muzyki klubowej i dance.

Clip Tomasz Niecik Cztery osiemnastki