Już 20 października ukaże się album Darii Zawiałow "Dziewczyna Pop". Po "Złamane serce jest okej", "FIFI HOLLYWOOD" oraz "Z Tobą na chacie" przyszedł czas na ostatni singel z nadchodzącego krążka - "SUPRO".

Choć zaledwie tydzień temu ukazał się nowy album rapera z gościnnym udziałem wokalistki w utworze "Mix Sałat", to współpracy obojga artystów nigdy za wiele. Artyści w "SUPRO" prowadzą transkontynentalny dialog - Daria z bezkresnej, amerykańskiej pustyni, a Taco z warszawskich ulic. Surrealizmu tej sytuacji dodaje fakt, że w rolę Taco w teledysku wciela się ceniony aktor - Tomasz Kot.



Instagram Post Rozwiń

"Pomysł, aby zaangażować do tego projektu Tomka powstał bardzo spontanicznie. 'SUPRO' jest napisane i zaśpiewane przez nas z lekkim przymrużeniem oka. Zależało nam więc na tym, aby teledysk do tego numeru również nie był brany całkowicie na poważnie. Chwilę później wpadliśmy na pomysł 'a co by było gdyby Filipa zagrał aktor?'. I w zasadzie od razu przyszedł nam do głowy Tomasz Kot. Razem z Taco ogromnie szanujemy jego postać i kunszt, a poza tym panowie przy pomocy odrobiny charakteryzacji okazało się, że są do siebie zaskakująco podobni!" - wyjaśnia Daria Zawiałow.



"Tomek - ku mojemu zdziwieniu - zgodził się na udział w klipie praktycznie tego samego dnia, kiedy nieśmiało do niego napisałam i wszedł w to z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, pomimo wielu zawodowych obowiązków. Jestem przeszczęśliwa i mega dumna z tego, że mogę mieć w jednym projekcie u swego boku dwóch tak wspaniałych artystów!" - opowiada wokalistka.

Clip Daria Zawiałow SUPRO (feat. Taco Hemingway)

Premiera nowego singla zbiegła się z kolejnym, ogromnym sukcesem na koncie artystki. 25 września Daria przebiła magiczną granicę 2 milionów słuchaczy na Spotify! Jest trzecią Polką w historii platformy, której udało się zgromadzić tak wielką rzeszę słuchaczy.



"SUPRO" jest ostatnią zapowiedzią czwartego, solowego albumu Darii - "Dziewczyna Pop". Wydawnictwo ukaże się już 20 października w trzech różnych wersjach wizualnych. Wszystkie utwory, które trafią na czwarty album Darii powstały we współpracy z Bartoszem Dziedzicem - producentem znanym m.in. z pracy przy albumach "Granda" Brodki czy "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadło.



Przy tworzeniu albumu duetowi od strony muzycznej przyświecały gitarowe lata dziewięćdziesiąte, a lirycznie Daria postanowiła wyjść tym razem z roli narratora i skupić się na swoich osobistych doświadczeniach i przemyśleniach - pisać o nich bardziej wprost, bez owijania w bawełnę i z przymrużeniem oka.

Clip Daria Zawiałow Z Tobą na chacie

Album "Dziewczyna Pop" jest podzielony na trzy rozdziały. Pod każdym z nich kryją się cztery utwory, a wraz z nimi osobna historia, warstwa wizualna i miejsce na mapie Stanów Zjednoczonych.



Pierwszy z segmentów albumu - 92' - to podróż nie tylko do onirycznego i słonecznego Los Angeles, ale przede wszystkim podróż w czasie - do czasów pierwszych miłości, rozczarowań i pożegnań w życiu Darii. Z tego rozdziału pochodzi przebój "FIFI HOLLYWOOD".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Daria Zawiałow słucha muzyki. "To jest zawsze jakiś taki rytuał" INTERIA.PL

Rozdział Pete Stop opowiadać będzie o momencie w życiu wokalistki, w którym pozwoliła sobie na zatrzymanie się w codziennym, życiowym pędzie i zaczęła marzyć o miłości i potrzebie stabilizacji.



Ostatnia część tryptyku - rozdział Backdoor, który reprezentuje najnowsze "SUPRO" - to rozmyślanie artystki nad tym "co by było gdyby...". Utwory te od strony lirycznej są w głównej mierze abstrakcją i wytworem wyobraźni Darii.

Jak sama opowiada: "Są krzywym zwierciadłem moich obaw i lęków, które otworzyły tytułowe tylne drzwiczki w mojej głowie, których chyba nigdy nie chciałam otwierać. (...) Osadziłam ten rozdział na bezkresnej pustyni, na totalnym pustkowiu - nieopodal Arizony, tak aby zintensyfikować u odbiorcy poczucie bezsilności i samotności".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daria Zawiałow: Nigdy nie czułam się lepiej z samą sobą INTERIA.PL

Daria Zawiałow i "TRASA 92'" - daty

Tymczasem chwilę po premierze płyty, artystka wyruszy w trasę koncertową, która obejmować będzie sześć największych hal koncertowych w Polsce. Bilety na "TRASĘ 92'" są już w sprzedaży.

02.12.23 - Warszawa - COS TORWAR "Koncert Premierowy"



16.02.24 - Gdańsk - ERGO ARENA



24.02.24 - Wrocław - HALA STULECIA



09.03.24 - Kraków - TAURON ARENA KRAKÓW



30.03.24 - Poznań - SALA ZIEMI



28.04.24 - Warszawa - COS TORWAR