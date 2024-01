Tomasz Kammel apeluje do widzów TVP. "Nie musimy się wszyscy kochać"

Po raz kolejny sylwester organizowany przez TVP odbył się w Zakopanem. W tym roku w przeciwieństwie do poprzednich lat, zabrakło dużej zagranicznej gwiazdy - warto wspomnieć, że w 2021 roku na to wydarzenie do Polski przyjechał specjalnie Jason Derulo, a już rok później słynne Black Eyed Peas.

Po zmianach w TVP, które dzieją się w ostatnich tygodniach, wiele mówi się o zmianach związanych również z organizacją sylwestra. Warto wspomnieć, że przed laty odbywał się m.in. we Wrocławiu. Jak na razie nie są znane żadne szczegóły, a tegoroczny sylwester odbył się zgodnie z założeniem sprzed roku - w stolicy Tatr z jedną dość sporą zmianą - z "Sylwestra Marzeń" stał się znów "Sylwestrem z Dwójką".

Reklama

Kammel apeluje do widzów TVP. "Nie musimy się wszyscy kochać"

Tomasz Kammel, który od 1997 roku z paroma przerwami jest obecny na antenie TVP, był jednym z prowadzących koncert. Wokół Telewizji Polskiej narosło ostatnio sporo negatywnych emocji, a sytuacja społeczna w Polsce często bywa napięta. Co mogło niektórych widzów zaskoczyć, to podczas wieczoru wolnego od polityki prezenter zdecydował o zaapelowaniu do widzów, by w rozpoczętym właśnie roku lepiej się dogadywali i mocniej się szanowali.

"Życzę, żebyśmy w tym 2024 r. wszyscy się jeszcze lepiej dogadywali. Nie musimy się wszyscy kochać, ale musimy robić wszystko, żeby się szanować" - powiedział Kammel. Wtórowała mu współprowadząca koncert Izabella Krzan. "Życzę nam wszystkim, abyśmy w tym 2024 spędzali więcej czasu z rodziną, z przyjaciółmi. Abyśmy spędzali czas z tymi, których kochamy i żeby to trwało jak najdłużej to możliwe" - dodawała.

Czytaj też: