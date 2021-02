Tola Szlagowska w nowej odsłonie. Posłuchaj utworu "Recycled/Fragile"

Tola Szlagowska, która zrobiła karierę występując w zespole Blog 27, opublikowała nową piosenkę. "Recycled/Fragile" zapowiada solowy album "Subtitles".

Tola Szlagowska wraca z nowym materiałem /materiały prasowe

Tola, czyli Tola Szlagowska, to artystka, która swoją muzyczną karierę rozpoczęła piętnaście lat temu w zespole Blog 27.

W tym roku Tola powraca z całkowicie autorską, dojrzałą płytą. W życiu artystki bowiem wiele się zmieniło. Po kilkunastu latach od debiutu, w czasie, w którym skupiła się na edukacji muzycznej i rozwoju artystycznym, dojrzała do zaprezentowania swojego pierwszego, w pełni samodzielnie i niezależnie wykreowanego materiału.



"Nadchodząca płyta 'Subtitles' będzie miała intymny i emocjonalny charakter. Oszczędność w środkach wyrazu i absolutna szczerość artystki w autorskich tekstach grają z wyjątkowo dopracowaną, kameralną warstwą muzyczną. Płyta 'Subtitles' będzie zbiorem piosenek inspirowanych osobistymi doświadczeniami" - czytamy w zapowiedzi.



Tytułowe "Subtitles", czyli napisy dialogowe w filmach, stanowią w przekazie albumu klucz do komunikacji artystki ze światem i odbiorcami. "Wydaje mi się czasem, że aby przekazać otoczeniu wszystkie moje emocje, myśli i pragnienia, przydałyby mi się dodatkowe napisy dialogowe" - opowiada Tola.

W premierowym singlu “Recycled/Fragile" wokalistka szczerze dzieli się z odbiorcami doświadczeniem tego, jak ciężko jest wrócić do normalności i ponownie zaangażować się po trudnych doświadczeniach w relacji.



Utworowi towarzyszy teledysk, za którego kreację i reżyserię odpowiada Tola. Artystka postawiła na samowystarczalność na każdym obszarze kreacji oraz wydawania swojego materiału - nie tylko sama pisze teksty i muzykę, współprodukuje ją, ale także sama, bez wsparcia żadnej wytwórni wydaje swój materiał oraz zarządza kwestiami dystrybucyjnymi i promocyjnymi.



W świecie przepełnionym bogatymi formami wyrazu, po jakie sięgają artyści, Tola chce, aby jej odbiorcy mogli skupić się na treści, czyli muzyce i szczerych piosenkach. Dlatego niezwykle oszczędna oprawa to zbiór osobistych notatek i autorskich szkiców artystki - Marii Strzeleckiej.

Singel “Recycled/Fragile" powstał kilka lat temu w Los Angeles, jako efekt jednodniowej sesji nagraniowej z duetem producenckim "The Co-Stars". Za jego miks i koprodukcję odpowiada Jimmy Douglass - inżynier dźwięku i producent muzyczny, wielokrotny zdobywca nagrody Grammy, który od wielu dekad definiuje brzmienie w amerykańskiej branży muzycznej, mając na koncie współpracę z takimi artystami jak Aretha Franklin, The Rolling Stones, Snoop Dogg, Bjork, Kanye West czy Justin Timberlake.

"2 lata temu spotkałam się z Syd (The Internet) - moją koleżanką z liceum, której po koncercie puściłam "Recycled/Fragile" na słuchawkach i poprosiłam o radę co dalej. Byłam zmęczona procesem powstawania tego utworu i potrzebowałam świeżego spojrzenia z boku. Powiedziała żebym nic nie zmieniała i że wystarczy mix. Dała mi namiar do Jimmiego. Jimmy posłuchał piosenek i powiedział, że ten materiał jest wyjątkowy, ciekawy i że chce to robić. Wiedział, że jestem niezależnym artystą bez wsparcia wytwórni, że część utworów została nagrana u mnie w pokoju, ale dla niego to nie miało znaczenia" - wspomina piosenkarka.



Premiera albumu “Subtitles" zaplanowana jest na 26 lutego tego roku.

Wiele osób może pamiętać Tolę z czasów zespołu Blog 27, który okazał się być lokalnym fenomenem muzyczno-internetowym, a sam zespół został wyróżniony nagrodą MTV EMA 2006 i podwójną platynową płytę. Po zakończeniu promocji tamtego wydawnictwa, wokalistka wyjechała do Los Angeles i zdecydowała się na podjęcie dalszej edukacji muzycznej. Trafiła do Hamilton High School - kultowej, publicznej szkoły muzycznej.