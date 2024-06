Michał Probierz razem z polską reprezentacją walczy o awans do fazy pucharowej Euro 2024. Trener na razie zdążył być na ustach milionów fanów dzięki swojemu eleganckiemu ubiorowi podczas spotkania z Holandią. Specjalny garnitur dla Probierza przygotował Mr. Vintage.



Selekcjoner polskiej reprezentacji ujął kibiców swoją bezpośredniością, luzem i poczuciem humoru. W serwisie Wikipedia o Probierzu można przeczytać, że "jego pasją jest czytanie książek (jest miłośnikiem twórczości Jana Sztaudyngera), a także gra w golfa". Wiadomo też, że Probierz jest fanem polskiej muzyki, zwłaszcza klasycznego, polskiego rocka.

Michał Probierz ma wielkie marzenie. Chodzi o kultowy polski zespół

Z czasów pracy w Białymstoku pochodzą jego wypowiedzi na temat muzyki, która jest obecna w jego życiu, odkąd skończył 11 lat. Najbardziej podziwia Janusza Panasewicza, wokalistę grupy Lady Pank. Panowie znają się osobiście, regularnie rozmawiają też na Facebooku.

"To dzięki mojej starszej siostrze Beacie zawsze udawało mi się zdobyć płytę Lady Pank. Powiem szczerze, że od momentu, kiedy ich pierwszy raz usłyszałem wiedziałem, że będzie to przyjaźń z zespołem i Januszem Panasewiczem na lata" - mówił przed laty w "Kurierze Porannym" (to stamtąd pochodzą cytaty).

Jego ulubioną piosenką z solowego repertuaru Panasewicza jest "Włóczykij" . "Moim marzeniem jest, by stanąć z Januszem na scenie w momencie, kiedy ją śpiewa. To dla mnie utwór dość osobisty. Jest o tym, że ktoś robi to, co lubi, podróżuje po całym świecie, poznaje ludzi, ale zawsze na koniec powinien wrócić do domu. To będzie dobre podsumowanie lat trenerskiego życia. Poznaje się dużo ludzi, wiele się podróżuje, a na końcu, jak się zostaje zwolnionym i zostaje się samemu, to trzeba wróci do domu".

Na swojej liście Probierz ma także m.in. piosenki "Kryzysowa narzeczona" Lady Pank, "Whisky" Dżemu, "Autobiografia" Perfectu i "Kocham cię jak Irlandię" Kobranocki.

"Lubię polską muzykę. Nawet czasami sobie disco polo posłucham" - podkreślał Michał Probierz.