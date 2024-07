Ed Sheeran pierwszy raz wystąpił w Polsce w 2015 r. w ramach trasy koncertowej, promującej album "X" . Później wrócił do naszego kraju po trzech latach, aby wystąpić na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie dwukrotnie. Kolejna wizyta artysty miała miejsce w 2022 r., a teraz przyjechał on zagrać koncerty w Polsce po raz czwarty. Za każdym razem odwiedziny wokalisty wiązały się z ciepłymi słowami, którymi opisywał nasz tłum koncertowy. Wydaje się, że Ed Sheeran czerpie ogromną przyjemność z grania dla polskich fanów i lubi tutaj wracać. Przy okazji ma szansę odwiedzić swoich przyjaciół sprzed lat!

12 i 13 lipca 2024 r. Ed Sheeran zagościł na stadionowym koncercie w Gdańsku. Tym razem zespół BeMy nie wspierał go, rozgrzewając publiczność ze sceny. W roli supportu wystąpili Dawid Tyszkowski oraz Julia Pośnik , więc Mattia i Elie zasiedli na trybunach i oglądali popisy sceniczne swojego przyjaciela z widowni. Mimo napiętego grafiku i wielu godzin przygotowań do wielkiego występu Ed znalazł chwilę czasu na spotkanie z polsko-francuskim duetem za kulisami. Brytyjski wokalista spędził z nimi miłe chwile przed koncertem, a także miał okazję poznać inną polską gwiazdę - Julię Pośnik - oraz posłuchać jej muzyki.

To nie koniec spotkań brytyjskiego gwiazdora pop za kulisami. Ed Sheeran miał okazję porozmawiać również z prezydentką Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz . Kobieta wyznała, że jest fanką muzyka i pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z backstege'u koncertu na Polsat Plus Arenie . Z jej wpisu na Facebooku wynika, że nie tylko porozmawiała z artystą, lecz także sprezentowała mu drobny upominek. "Bursztyn na szczęście, i żeby nasze Miasto Gdańsk dobrze się kojarzyło" - czytamy.

Prezydentka Gdańska zaznaczyła także, że Ed pochwalił stadion, na którym zagrał oraz polską publiczność. Na zdjęciu z kobietą ma na sobie koszulkę z napisem "Gdańsk", którą uhonorował miejsce swojego koncertu. Co prawda nie jest to nowość w przypadku tego artysty - na wielu koncertach docenia w ten sposób miasta, w których występuje - jednak z pewnością czuł się u nas dobrze ugoszczony.

Ed Sheeran zamierza powrócić do Polski już w kolejnym roku. Niedawno zapowiedział koncert w naszym kraju w ramach następnej części "The Mathematics Tour", który odbędzie się 16 sierpnia 2025 r. we Wrocławiu na Tarczyński Arena. Z pewnością będzie to kolejna okazja dla artysty do owocnych spotkań na backstage'u oraz energicznego występu, podczas którego publiczność będzie bawiła się najlepiej, jak może.