Najbardziej kompleksowe zestawienie, łączące sprzedaż fizyczną i cyfrową albumów muzycznych, otwiera szósty studyjny album Taco Hemingwaya "1-800-OŚWIECENIE", który miał swoją premierę 22 września 2023 r. Na miejscu drugim uplasował się Dawid Podsiadło z albumem "Lata dwudzieste". Wydawnictwo ukazało się na rynku w październiku 2022 roku. Kuban z płytą "spokój.", która zadebiutowała na pierwszym miejscu cotygodniowej listy OLiS 24 marca 2023 r., zamyka pierwszą trójkę. Zaraz za podium uplasowało się wydawnictwo "PROXL3M" duetu PRO8L3M, które miało swoją premierę 1 grudnia 2023 r. Do pierwszej piątki trafiła jeszcze sanah z płytą "sanah śpiewa Poezyje".

Pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych albumów w streamingu - OLiS albumy w streamie - także należy do Dawida Podsiały i jego płyty "Lata dwudzieste". Na miejscu drugim uplasowało się wydawnictwo Guziora z 2020 r. - "Pleśń" - gdzie do współpracy raper zaprosił m.in. Kukona, Favesta i Szpaka. Kuban z albumem "spokój." tym razem zajmuje miejsce trzecie. Tuż za podium uplasował się zespół Arctic Monkeys z albumem, który miał premierę ponad 10 lat temu - "AM". Miejsce piąte zajmuje OKI z płytą wydaną w 2022 r. - "PRODUKT47".

Na nośnikach fizycznych najchętniej kupowaliśmy wydawnictwo "1-800-OŚWIECENIE" Taco Hemingwaya. Zaraz za nimi uplasował się hip-hopowy duet PRO8L3M z płytą "PROXL3M". Podium zamyka Dawid Podsiadło z albumem Lata dwudzieste. Miejsce 4. zestawienia OLiS albumy fizycznie należy do sanah z wydawnictwem "sanah śpiewa Poezyje". Na pozycji piątej uplasował się Avi z płytą "Mały Książe".

Kizo i absolutna debiutantka pokonują konkurencję. Oto najpopularniejsza piosenka 2023 roku!

Najpopularniejszym utworem w serwisach streamingowych był singel "Taxi" przygotowany przez Kiza z udziałem nowej na rynku wokalistki i odkrycia rapera - Bletki. Na miejscu drugim uplasował się światowy przebój Miley Cyrus - "Flowers". Pierwszą trójkę zamyka Zeamson z utworem "5 influencerek". Tuż za podium znalazł się Dawid Podsiadło z utworem "mori", który pochodzi z albumu "Lata dwudzieste". Miejsce piąte należy do Dody i Smolastego w przeboju "Nim zajdzie słońce".

Najchętniej kupowanym winylem w roku 2023 był box zespołu Kult, przygotowany z okazji 41-lecia istnienia zespołu - "XLI". Na miejscu drugim uplasował się album nagrany w 1999 r. przez zespół Myslovitz - "Miłość w czasach popkultury". Miejsce trzecie rocznego zestawienia najpopularniejszych płyt winylowych należy do najnowszego wydawnictwa grupy Depeche Mode, zatytułowanego "Memento Mori". Tuż za pierwszą trójką uplasował się Dawid Podsiadło z albumem "Lata dwudzieste". Miejsce piąte, podobnie jak w przypadku listy prezentującej łączną sprzedaż fizyczną, zajmuje zespół Metallica i album "72 Seasons".

Clip Kizo TAXI - ft. Bletka (prod. Adash x BeMelo x Eddie Block)

Polska górą. Polacy słuchają przede wszystkim rodzimej muzyki

Warty podkreślenia jest fakt, że polscy artyści stanowią większość w ścisłej czołówce wszystkich zestawień. Na liście łączącej sprzedaż fizyczną i cyfrową albumów - pierwszy zagraniczny album pojawia się dopiero na miejscu 14. i jest to wydawnictwo włoskiego zespołu Maneskin, zatytułowane "Rush!". Łącznie w top 100 do polskich twórców należą 72 albumy.

Nośniki fizyczne tylko dwa miejsca w pierwszej dziesiątce oddały zagranicznym twórcom: na miejscu szóstym uplasowała się Metallica z "72 Seasons" oraz na miejscu dziewiątym Depeche Mode - "Memento Mori". W całym zestawieniu prezentującym pierwsze sto pozycji - 71 zajmują płyty polskich artystów.

W zestawieniach streamingowych 9 na 10 pierwszych utworów i albumów to produkcje krajowych twórców, a w top 100 należy do nich 68 utworów i 67 albumów.



Jedynie zestawienie płyt winylowych daje lekką przewagę artystom zagranicznym - należy do nich 55 pozycji w całym zestawieniu, jednak w TOP10 już tylko cztery miejsca zostały oddane twórcom spoza Polski.