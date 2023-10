Trwające nieco ponad cztery lata małżeństwo Sophie Turner i Joe Jonasa właśnie przechodzi do historii. Na początku września amerykański piosenkarz złożył pozew o rozwód, określając swój związek z aktorką jako "nieodwracalnie zniszczony". Muzyk podkreślił jednak, że chce dzielić z żoną po równo opiekę nad ich dwiema córkami: 3-letnią Willow i roczną Delphine.

Rozwiązanie tej kwestii okazało się jednak mocno problematyczne. Turner, która zamierzała sprowadzić dzieci do Wielkiej Brytanii, dwa tygodnie temu pozwała męża w związku z ich rzekomym uprowadzeniem. W pozwie aktorka utrzymywała, że Jonas bezprawnie przetrzymuje córki na terenie Stanów Zjednoczonych i odmawia zwrócenia ich paszportów.

Zdjęcie Joe Jonas i Sophie Turner jeszcze niedawno uchodzili za całkiem zgrane małżeństwo / Lionel Hahn/Getty Images / Getty Images

Joe Jonas przetrzymuje dzieci? Sophie Turner chce je zabrać do Wielkiej Brytanii

Rzecznik wokalisty określił działania gwiazdy "Gry o tron" jako zdecydowanie zbyt drastyczne. "Joe wszczął postępowanie rozwodowe na Florydzie, ponieważ Floryda jest właściwą jurysdykcją w tej sprawie. Tamtejszy sąd wydał już orzeczenie zabraniające obojgu rodzicom wywożenia stąd dzieci. Sophie otrzymała ten nakaz 6 września 2023 roku" - punktował przedstawiciel Jonasa.

Wkrótce potem zwaśnieni małżonkowie zawarli ugodę dotyczącą tymczasowego pobytu ich pociech na terenie stanu Nowy Jork. Prawnik Turner, Stephen Cullen podkreślił w oświadczeniu, że para podjęła tę decyzję, by "chronić najlepsze interesy małoletnich, bez uszczerbku dla roszczeń i linii obrony obu stron".

3 października w sądzie federalnym na Manhattanie odbyło się pierwsze przesłuchanie w tej sprawie. Adwokaci obu stron poinformowali sędziego, iż ich klienci zgodzili się wziąć udział w mediacji, która rozpocznie się dziś i potrwa do soboty. Dzięki pomocy doświadczonego mediatora Jonas i Turner mają opracować satysfakcjonujący dla obojga plan współdzielenia opieki nad córkami.

Prawnik piosenkarza Richard Min wnioskował o to, by rozprawa rozwodowa odbyła się po zakończeniu trasy koncertowej artysty, która potrwa do 9 grudnia. Sędzia przychylił się do tej prośby i wyznaczył termin posiedzenia na 2 stycznia 2024 roku.