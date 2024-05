"10 premierowych i zróżnicowanych gatunkowo piosenek układa się w rozległy i ekspansywny krajobraz dźwiękowy, zanurzając słuchaczy w pełnym spektrum emocji. 'Hit Me Hard And Soft' to prawdziwie filmowe, różnorodne, ale przy tym spójne dzieło, które Billie nazywa 'rodziną piosenek'" - czytamy w opisie trzeciego studyjnego wydawnictwa Billie Eilish ( sprawdź! ).

Magazyn "Rolling Stone" określił płytę mianem najlepszego albumu w dorobku 22-letniej wokalistki.

Premierę "Hit Me Hard And Soft" poprzedziły dwa bezpłatne wydarzenia w Nowym Jorku i Los Angeles, podczas których fani mieli możliwość posłuchania albumu. W hali Barclay Center na Brooklynie zgromadziło się 16 tys. ludzi, natomiast Kia Forum w Los Angeles odwiedziło 13,5 tys. widzów. Fani tłumnie przybyli także do kin AMC w całej Ameryce Północnej, w których mieli okazję celebrować wydanie płyty, słuchając nowych piosenek na kilka godzin przed oficjalną premierą.

Materiał powstał we współpracy z bratem Billie Eilish - Finneasem, który jest także producentem krążka. Nośniki fizyczne w ramach walki ze zmianami klimatycznymi wyprodukowano w całości z materiałów nadających się do recyklingu.

W ramach promocji nowego albumu, 22-letnia Amerykanka ruszy w światową trasę, która rozpocznie się we wrześniu w Ameryce Północnej. Od lutego 2025 r. gwiazda przeniesie się do Australii, by później dać serię występów w Europie. W części miast od razu ogłoszono po dwa koncerty, a w niektórych miejscach (Amsterdam, Londyn, Manchester) nawet więcej.

3 i 4 czerwca 2025 r. Billie Eilish da dwa koncerty w Tauron Arenie Kraków. Będą to jej pierwsze występy w Polsce.

Billie Eilish - "HIT ME HARD AND SOFT" (tracklista):

1. "Skinny"

2. "Lunch"

3. "Chihiro"

4. "Birds of a Feather"

5. "Wildflower"

6. "The Greatest"

7. "L'Amour De Ma Vie"

8. "The Diner"

9. "Bittersuite"

10. "Blue".

Kim jest Billie Eilish?

Billie Eilish to jedna z największych gwiazd XXI wieku. W 2021 ukazał się jej drugi album, "Happier Than Ever". Krążek zadebiutował na szczycie Billboard 200 oraz na 1. miejscu list sprzedaży w 19 krajach.

Eilish zyskała rozgłos w 2015 roku za sprawą singla "ocean eyes". Debiutancki album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" również zanotował debiut na szczycie w USA oraz w 17 innych krajach po premierze w 2019.

Był najczęściej odtwarzanym albumem roku na całym świecie. Oba krążki zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte zarówno przez fanów, jak i krytyków. Billie Eilish napisała, wyprodukowała i nagrała obie płyty wspólnie z bratem.

Artystka pobiła mnóstwo rekordów i przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i wygrała w kluczowych kategoriach podczas rozdania Grammy - w trakcie 62. ceremonii zdobyła statuetki w kategoriach najlepszy nowy artysta, album roku, nagranie roku, utwór roku oraz najlepszy album wokalny pop. Jest także najmłodszym wykonawcą, który napisał i nagrał oficjalną piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie - "No Time To Die". Za utwór otrzymała Oscara. W 2024 roku wokalistka otrzymała drugiego Oscara. Tym razem za piosenkę do filmu "Barbie" - "What Was I Made For?", zostając tym samym najmłodszą artystką z dwoma Oscarami na koncie.