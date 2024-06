To najpopularniejsze zdjęcie na polskim Instagramie. Kto za nim stoi?

Łatwogang na Instagramie może pochwalić się ponad 647 tys. fanów. Z kolei na TikToku ma ponad 1,8 mln obserwujących. To w tych serwisach społecznościowych zdobył popularność.

Tiktoker w poniedziałek ogłosił, że zamierza pobić rekord polskiego Instagrama, który należał do Wersow i Friza (blisko 1,1 mln polubień).

Łatwogang pokazał zdjęcie swojej stopy. Pobił rekord

"Zdjęcie Friza, Mai i Wersow jest w tym momencie najbardziej lajkowanym zdjęciem w historii polskiego internetu i chcę je przebić zdjęciem mojej stopy. W tym oto właśnie momencie wleciała fotka mojej stopy na mojego Instagrama i jeżeli każda osoba, która ogląda tego tiktoka zostawiłaby tam polubienie, to jest szansa, że przebilibyśmy Wersow i Friza" - powiedział Łatwogang, który ma na koncie piosenki nagrane z Roxie Węgiel, Alberto i Bambi.

"Obiecuję wam, że jeżeli nam się to uda, to pojadę rowerem do Afryki. I żebyście mieli pełną pewność, że was nie oszukam, to jeżeli mi się to nie uda i nie dotrzymam obietnicy, to usunę swoje konto na TikToku" - dodał.

Okazało się, że post ze zdjęciem jego stopy ma ponad 1,21 mln polubień, bijąc dotychczasowy rekord polskiego Instagrama. Łatwogang zapowiedział, że 1 września wybierze się na wyprawę do Afryki.