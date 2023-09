Bez wątpienia w Polsce utrzymuje się zamiłowanie do lokalnych artystów — aż 16 z 20 najczęściej odtwarzanych piosenek tego lata na Spotify w Polsce to właśnie polskie utwory.

Pierwsze miejsce w rankingu należy do hitu "5 INFLUENCEREK" Zeamsone, zaraz za nim, na drugiej pozycji uplasowało się "Taxi" w wykonaniu Kizo, Bletka, BeMelo, Eddie Block, Adash, a trzecie miejsce na podium zajął tegoroczny hymn Męskiego Grania, na stałe wpisanego w letni kalendarz wydarzeń muzycznych, czyli Męskie Granie Orkiestra 2023 (feat. Igo, Mrozu and Vito Bambino) i ich "Supermoce".



Czego w wakacje słuchali Polacy. Oto lista Spotify

Według rankingu Spotify, polski rap nadal nie traci na popularności wśród słuchaczy - dokładnie połowa utworów w zestawieniu to piosenki z tego konkretnego gatunku. Jednak w tym roku Polacy w letnie dni sięgają również po taneczne utwory, jak "Substitution (feat. Julian Perretta)" energetycznego trio Julian Perretta, Kungs, Purple Disco Machine czy "Forget You" w wykonaniu duetu FAST BOY, Topic.

Tego lata Polacy nie mogli powstrzymać się od łapania promieni słońca, ale również słuchania hitów White'a 2115 - "RiRi" oraz "California". Oba numery idealnie wprawiają w wakacyjny nastrój i znalazły się w zestawieniu top 20 hitów lata Spotify zarówno w ubiegłorocznym, jak i mijającym sezonie.

Zdjęcie Najpopularniejsze piosenki tego lata w Polsce na Spotify / materiały prasowe

Na szczycie globalnej listy z ponad 390 milionami streamów tego lata znaleźli się Eslabon Armado i Peso Pluma ze swoim wielkim hitem "Ella Baila Sola". Drugie miejsce na liście zajęło "WHERE SHE GOES" Bad Bunniego, a tuż za nim uplasował się "Seven (feat. Latto)" Jung Kook and Latto, zamykając pierwszą trójkę światowego zestawienia.

Lista utworów lata Spotify jest oparta na listach przebojów Spotify w okresie od 29 maja do 14 sierpnia 2023 roku.