To był największy błąd Grzegorza Hyżego w "The Voice of Poland". Natalia Muianga powraca

"Moja Nowa Era! Skracam pseudonim artystyczny" - zapowiedziała wokalistka, która wcześniej występowała jako Natalia Capelik-Muianga.

Pierwszą piosenką pod skróconym szyldem jest utwór "Wolę jedno" ( sprawdź! ). Jak podkreśla sama wokalistka, piosenka opowiada o miłości.

W nagraniach towarzyszyli jej Filip Żółtowski (trąbka), Michał Sasinowski (saksofon), Mateusz Jaremko (gitara), Adam Pachla (bas), Ariel Suchowiecki (piano), Mikołaj Stańko (perkusja) oraz Julia Olędzka (chórki).

26-letnia obecnie absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku we wsparciu swojego zespołu obecnie szykuje swój autorski materiał.



Natalia Muianga zrobiła furorę w "Mam talent". Później podbiła "The Voice of Poland"

Szeroka publiczność poznała ją w ósmej edycji "Mam talent" (jesień 2015 r.). "Pytałam się jak idiotka, czemu wybrałaś tę piosenkę ["Fever"], a bardzo dobrze, że ją wybrałaś" - komplementowała uczestniczkę Agnieszka Chylińska na castingu.

Wokalistka dotarła aż do finału, gdzie zajęła ostatecznie siódmą pozycję (była jedną z trzech wokalistów w ostatnim etapie - obok niej tak wysoko dotarli Kamil Czeszel i Liliana Iżyk). Zwyciężczynią show TVN-u została akrobatka Aleksandra Kiedrowicz. Natalia mogła liczyć na wsparcie m.in. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który apelował do mieszkańców miasta o wysyłanie SMS-ów na dziewczynę.

Trzy lata później wokalistka spróbowała swoich sił w "The Voice of Poland". Z piosenką "No Roots" Alice Merton podbiła serca wszystkich trenerów. Patrycja Markowska nie mogła ukryć swojego zaskoczenia i zachwytu nad dziewczyną po tym, jak odwróciła swój fotel. Ostatecznie uczestniczka trafiła do drużyny Grzegorza Hyżego, z którym dotarła do ćwierćfinału. W tym etapie Hyży zdecydował postawić się na Anię Deko, którą doprowadził do finału. Zdaniem wielu widzów był to jego wielki błąd, gdyż typowano, że Natalia ma dużo większy potencjał.



Do grona swoich idolek wokalistka zalicza Ellę Fitzgerald, Michaela Bublé, Whitney Houston i Amy Winehouse. Wśród sukcesów wymienia m.in. występy u boku Piotra Rubika podczas Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, udział w Top of The Top Sopot Festiwal i na Festiwalu im. Anny German w Zielonej Górze. Podczas Ladies Jazz Festival Gdynia 2020 zdobyła Grand Prix. Piosenka "Kim naprawdę jesteś" w jej wykonaniu promowała telewizyjnego "Big Brothera".



Ojcem Natalii jest Joel Pedro Muianga, czyli główny bohater teledysku "Makumba" zespołu Big Cyc.



"Taka przygoda zostaje na całe życie, ale moje pięć minut już minęło, teraz jest czas Natalii. Rola ojca polega na odkrywaniu i wspieraniu talentów dziecka" - wspominał Joel Pedro Muianga.