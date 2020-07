Tinashe z nowym singlem. Zobacz teledysk "Rascal (Superstar)"

Tinashe zaprezentowała nowy teledysk do singla "Rascal (Superstar)". Wokalistka zaprezentowała się w zaskakującej blond odsłonie.

Tinashe zaprezentowała się w nowym wydaniu /Earl Gibson/BET /Getty Images

To pierwszy numer Tinashe od listopada 2019 roku i wypuszczeniu do sieci albumu "Songs For You". Wokalistka wydała ostatnią płytę własnym sumptem, po tym jak odeszła z wytwórni RCA.

Reklama

W czerwcu tego roku piosenkarka przerwała milczenie i zdradziła, jakie były powody jej odejścia z dużego labelu. Tinashe stwierdziła, że toczyła batalie na temat kategoryzowania jej muzyki i tego, jak brzmieć mają jej płyty.

Gwiazda upierała się, aby jej muzyka była uwzględnia jako pop, jednak nie godziła się na zmianę brzmienia na bardziej łagodne.

Nowy teledysk 27-latki wyreżyserował Jasper Soloff. Producentem kawałka jest Sage The Gemini

Zobacz teledysk "Rascal (Superstar)":