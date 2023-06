Tina Turner doczekała się dwóch biologicznych synów - Craiga ze związku z saksofonistą Raymondem oraz Ronniego z małżeństwa z Ikiem Turnerem. Pierwszy popełnił samobójstwo w 2018 r., a drugi zmarł w 2022 r. z powodu raka.

Turner miała też dwoje adoptowanych dzieci - Ike'a Juniora i Michaela, których matką była pierwsza żona Ike’a Turnera. Ronnie obdarował ją dwojgiem wnucząt, a Michael wnuczką. Później przyszło na świat pięcioro prawnucząt.

O śmierci znanej wokalistki poinformował jej rzecznik. Jak przekazał, "królowa rock and rolla" zmarła "spokojnie, po długiej chorobie w swoim domu w Kusnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii". "Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Tiny Turner. Swoją muzyką i bezgraniczną pasją do życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała gwiazdy jutra" - czytamy na oficjalnym profilu gwiazdy w mediach społecznościowych.

Rodzina Tiny Turner nie zdawała sobie sprawy z jej stanu

Jak dowiedział się jednak serwis Page Six od Twanny Turner, córki Ike’a, piosenkarka nigdy nie poznała swoich wnucząt i prawnucząt. Utrzymywania więzi z rodziną nie ułatwiało artystce to, że od 1995 r. mieszkała w Szwajcarii, podczas gdy jej w bliscy pozostali w USA. Później mobilność piosenkarki ograniczyły liczne choroby. Zacieśnieniu więzów nie pomagała też przeszłość rodziny Turnerów, przede wszystkim to, że były mąż Tiny, Ike znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie.

Turnerowie wciąż są bardzo wstrząśnięci po śmierci Tiny, gdyż wielu z nich nie wiedziało, że jest poważnie chora. "Nasza rodzina potrzebuje uzdrowienia, tak wiele przeszła i nadal tak wiele przechodzi" - powiedziała Page Six Twanna Turner, córka Ike’a.

Dodała, że choć Tina nie poznała swoich wnucząt i prawnucząt, najmłodsze pokolenia Turnerów są bardzo muzykalne.

Kim była Tina Turner?

Tina Turner ( posłuchaj! ) urodziła się 26 listopada 1939 roku jako Anna Mae Bullock w miasteczku Nutbush, w stanie Tennessee.

Śpiewać zaczynała jako nastolatka w rhythm & bluesowych klubach St. Louis, gdzie przeniosła się z siostrą w 1956 roku. Tam spotkała swojego przyszłego męża Ike'a Turnera ( sprawdź! ), który zaproponował jej występy z jego ówczesnym zespołem Kings of Rythm. W ciągu dwóch lat Tina stała się gwiazdą grupy.

Nazywana "królową rock'n'rolla" Tina Turner zaliczana jest do najpopularniejszych i najbardziej dochodowych artystów w historii.



Ike Turner maltretował ją fizycznie i psychicznie, o czym opowiedziała dopiero po upływie dekady od ich rozwodu. Na przestrzeni lat piosenkarka zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym osiem statuetek Grammy.

Według szacunków, nakład ze sprzedaży jej albumów wynosi 180 milionów egzemplarzy. W 2010 roku magazyn "Rolling Stone" uznał ją za jedną ze stu najwybitniejszych artystów wszech czasów.

Od lat Tina Turner mieszkała w Szwajcarii, której jest obywatelką. W 2013 roku ostatecznie zrezygnowała z amerykańskiego obywatelstwa.

Muzyczną karierę zakończyła w 2009 r. po trasie "Tina! 50th Anniversary Tour". W ostatnich latach o gwieździe zrobiło się głośno dzięki sukcesowi musicalu "Tina".

W połowie 2020 r. norweski producent Kygo odświeżył jej przebój "What's Love Got to Do with It".

83-letnia Tina w ostatnich latach zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W mediach pojawiały się informacje o raku jelita grubego, nadciśnieniu i problemach z nerkami. W 2017 r. wokalistka otrzymała przeszczep nerki od swojego męża.