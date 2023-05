"Głęboki smutek" po śmierci piosenkarki wyraził także prezydent Szwajcarii Alain Berset.

"Ze śmiercią Tiny Turner ( posłuchaj! ) świat stracił ikonę. Pozostaną jednak jej piosenki i wiele wspomnień" - napisał na Twitterze Berset.

Podkreślił, że teraz jego myśli są przy bliskich piosenkarki, dla której Szwajcaria stała się drugą ojczyzną. W 2013 roku Tina Turner otrzymała obywatelstwo tego kraju.

"Tina Turner, 'królowa Rock and Rolla', zmarła w spokoju dziś w wieku 83 lat po długiej chorobie w swoim domu w Kuesnacht pod Zurychem w Szwajcarii. Świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania" - poinformował w środę w oświadczeniu menedżer artystki.



W ostatnich latach słynna piosenkarka przeżyła m.in. udar i zmagała się z chorobą nerek.

Nazywana "królową rock'n'rolla" Tina Turner zaliczana jest do najpopularniejszych i najbardziej dochodowych artystów w historii. Na przestrzeni lat piosenkarka zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym osiem statuetek Grammy.

