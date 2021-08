Till Lindemann, wokalista Rammsteina, aresztowany. Zdjęcia trafiły do sieci

Till Lindemann wiosną opublikował utwór "Favorite City" ("Lubimiy Gorod"), w którym zaśpiewał po rosyjsku, a teledysk został nagrany w Ermitażu, państwowym muzeum w Petersburgu.

Za tekst odpowiada radziecki poeta Jewgienij Dolmatowski, a za muzykę - Artysta Ludowy ZSRR Nikita Bogosłowski. Niedługo potem muzyk wydał seria cyfrowych tokenów NFT "Hermitage Edition", na których widnieją dzieła sztuki z Ermitażu.



Władze muzeum zarzuciły wtedy wokaliście, że zawarta umowa obejmowała jedynie nagranie teledysku, a sprzedaż zdjęć i nagrań z eksponatami jest nielegalna.

Clip Lindemann Любимый город "LUBIMIY GOROD" (Beloved Town - Orchestral Version)

Teraz Lindemann miał wystąpić na festiwalu Maklarin For Homeland w Twerze. Jednak dzień przed koncertem muzyk został zatrzymany i przesłuchany w hotelu. Według nieoficjalnych doniesień mediów powodem miało być to, że impreza łamała obostrzenia dotyczące wydarzeń masowych.



Instagram Post

"Przyjaciele, otrzymaliśmy odpowiedź od Tilla Lindemanna. Nie dopuszczono go do występu na naszym festiwalu, został pouczony o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej i karnej w przypadku naruszenia regulaminu" - przekazał Maksim Larin, organizator koncertu. Dodał również, że na zaproszeniu zawarta była informacja, że w imprezie weźmie udział poniżej 500 osób.

Według rosyjskich mediów na koncercie miało być jednak kilka tysięcy uczestników. Ostatecznie impreza została całkowicie odwołana.

Instagram Post

Zatrzymany został również menedżer muzyka, Anar Reiband, który dotarł do Rosji, posługując się wizą turystyczną. Do tej pory nie ma oficjalnego komentarza Lindemanna.



Clip Lindemann Ich hasse Kinder

Lindemann to niemiecko-szwedzki duet, który tworzą Till Lindemann (wokalista Rammstein) oraz Peter Tägtgren (muzyk znany z formacji Pain i Hyocrisy).