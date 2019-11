Tiësto i jego kobiety: Pięć największych przebojów z wokalistkami [Don't Let Daddy Know]

W sobotę (30 listopada) w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) odbędzie się pierwsza polska impreza Don't Let Daddy Know podczas której wystąpią czołowe gwiazdy muzyki tanecznej. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć największe przeboje Tiësto nagrane z udziałem wokalistek.

Annika Backes i Tiësto w połowie czerwca 2019 r. wzięli ślub /Team GT/GC Images /Getty Images

Don't Let Daddy Know to cykl wielkich koncertów, które odbywają się w 19 krajach, takich jak: Anglia, Belgia, Birma, Brazylia, Chile, Chiny, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indie, Japonia, Korea Południowa, Makao, Meksyk, Rumunia, Szkocja, Tajlandia oraz Turcja.

Podczas Don't Let Daddy Know Poland wystąpią: Tiësto, Don Diablo, Sunnery James & Ryan Marciano, Gianluca Vacchi, Mike Williams, Tyron Dixon, Melo.Kids i Rudy.

Koncert w Ergo Arenie będzie czwartym przystankiem podczas tegorocznej edycji.

Wszystko zaczęło się siedem lat temu na magicznej Ibizie - a obecnie imprezy DLDK ściągają setki tysięcy fanów muzyki elektronicznej na całym świecie.

Tiësto to jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie. Gwiazdor muzyki house pochodzi z Holandii i naprawdę nazywa się Tijs Michiel Verwest.

W latach 2002-04 trzy razy z rzędu znalazł się na szczycie listy najlepszych DJ-ów na świecie czytelników "DJ Magazine". "Forbes" w 2016 r. szacował majątek Holendra na prawie 40 mln dolarów.

W lutym 2015 r. zaczął spotykać się z 23-letnią modelką Anniką Backes - para poznała się w jednej z nowojorskich restauracji za sprawą wspólnych znajomych.

Trzy lata później podczas wakacji na Malediwach DJ poprosił swoją wybrankę o rękę. Pierwotnie ślub planowali w Las Vegas, ostatecznie stanęło na Amangiri położonym w środku pustyni Utah.



Laureat Grammy nie ustaje w poszukiwaniach nowych dźwięków oraz ciekawych artystów do nawiązania współpracy. W 2018 r. na listach przebojów królował utwór "Jackie Chan" ( posłuchaj! ) z gościnnym udziałem Post Malone'a, Dzeko i Preme.

Ponad 200 mln odsłon ma teledysk do singla "Secrets" (2015), w którym Holendrowi towarzyszyli KSHMR i Vassy.

Vassy to 36-letnia wokalistka z Australii. Jej rodzice przybyli do tego kraju z Grecji.

Szersza publiczność poznała ją za sprawą współpracy z Davidem Guettą i Showtekiem w utworze "Bad".

Po sukcesie przy piosence "Secrets" Tiësto zajął się współprodukcją jej singla "Nothing to Lose".

Wypuszczony pod koniec czerwca tego roku "Ritual" (ponad 69 mln) to efekt współpracy Holendra, brytyjskiego producenta Jonasa Blue i wokalistki Rity Ory.



Nagranie podbiło listy przebojów w m.in. Polsce, Belgii, Holandii, Rosji, Chorwacji, Słowacji, Szkocji i Meksyku.

Ora kojarzona głównie z popowych produkcji ma już na koncie wcześniejsze single z m.in. Aviciim i DJ Freshem.



W 2010 r. Tiësto do wspólnego utworu "Who Wants To Be Alone" (ponad 45 mln odsłon) zaprosił kanadyjską wokalistkę Nelly Furtado.

Nagranie trafiło na singla promującego czwartą płytę producenta - "Kaleidoscope".

Furtado była wówczas raptem kilka kilka miesięcy po premierze swojej pierwszej hiszpańskojęzycznej płyty "Mi Plan" z 2009 r. To był dopiero początek schyłku kariery tej wokalistki, kolejne dwa albumy - "The Spirit Indestructible" (2012) i "The Ride" (2017) - okazały się sprzedażową klapą.



"God Is A Dancer", to ostatni jak dotychczas singel Tiësto i kolejny przebój w jego kolekcji. W ciągu dwóch miesięcy nagranie z gościnnym udziałem Mabel zanotowało ponad 28 mln odsłon.

Brytyjsko-szwedzka wokalistka naprawdę nazywa się Mabel Alabama-Pearl McVey.

Na początku sierpnia tego roku wypuściła swój debiutancki album "High Expectations", który zebrał przychylne opinie krytyki i zadebiutował na trzecim miejscu brytyjskiej listy bestsellerów.

"God Is A Dancer" to trzeci singel z tej płyty.



Nasze zestawienie zamyka utwór "Feel It in My Bones" (ponad 5 mln) pochodzący z wspomnianego już wcześniej albumu "Kaleidoscope" z 2009 r.

Holenderskiemu producentowi towarzyszył tu kojarzony z indie popową sceną kanadyjski duet Tegan & Sara tworzony przez bliźniaczki Tegan i Sarę Quin.

"To nasza pierwsza prawdziwa współpraca - dwie sekcje napisała Sara, a potem kolejne trzy - ja" - opowiadała Tegan.