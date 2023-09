Potwierdziły się tym samym wcześniejsze nieoficjalne informacje, że to właśnie 33-letni, urodzony w USA Tyler Miller przejął obowiązki wokalisty w miejsce wyrzuconego niespełna tydzień temu z Thy At Is Murder Chrisa "CJ" McMahona.

Pochodzący z Englewood w stanie Tennessee Miller znany był dotąd z zaprzyjaźnionej z Thy Art Is Murder, australijskiej formacji Aversions Crown, w której udziela się od roku 2019. W jej barwach wystąpił rok później na "Hell Will Come For Us All", czwartej płycie Aversions Crown, którą wydała niemiecka Nuclear Blast Records, wytwórnia zajmująca się sprawami Thy Art Is Murder m.in. na terenie Europy.



Reklama

Swój debiut na żywo w barwach deathcore'owców z Nowej Południowej Walii Tyler Miller zaliczył w środę, 27 września, na koncercie w Oberhausen w zachodnich Niemczech, gdzie Thy Art Is Murder rozpoczęli europejską trasę koncertową promującą wydany pięć dni wcześniej, nowy album "Godlike". W trasie po Starym Kontynencie towarzyszą im trzy deathcore'owe formacje z USA: Whitechapel, Fit For An Autopsy i Spite.

Instagram Post Rozwiń

Przypomnijmy, że 22 września, w dniu premiery pierwszego od czterech lat longplaya Thy Art Is Murder, grupa poinformowała o rozstaniu się z frontmanem Chrisem "CJ" McMahonem, który zaśpiewał na pierwotnej wersji "Godlike"; materiał ten promowały też trzy wideoklipy z jego udziałem. Ostatecznie partie wokalne McMahona usunięto i zastąpiono nowymi, które zarejestrował Tyler Miller.



Całe zamieszanie jest pokłosiem transfobicznych komentarzy Chrisa "CJ" McMahona sprzed miesiąca, które wywołały gwałtowne reakcje i ostry sprzeciw m.in. środowisk LGBTQ+. Chodziło o komentarz McMahona do materiału wideo udostępnionego przez komentatora politycznego Matta Walsha. Matka pyta w nim swoje dziecko, czy jest chłopcem czy dziewczynką, na co dziecko odpowiada, że czuje się obojgiem. W swoim komentarzu pod filmem McMahon stwierdził, że za aprobatę odpowiedzi dziecka matka "powinna zostać spalona".

Mimo iż po pewnym czasie McMahon przeprosił i wyraził skruchę, zespół postanowił się z nim pożegnać. Jest i druga strona medalu, w przestrzeni publicznej pojawiają się też bowiem wypowiedzi jakoby Chris "CJ" McMahon padł ofiarą kultury unieważniania (cancel culture), czyli pozaprawnego, zbiorowego i przede wszystkim sieciowego karania osób i instytucji, łamiących normy społeczne uznawane przez różne grupy społeczne. Konsekwencją tzw. cancelowania, które ma także swój wyraźnie negatywny wydźwięk, bywa skazanie na ostracyzm.



Tego zdania jest m.in. Ronnie Radke z posthardcore'owej formacji Falling In Reverse z USA, który w ostrych słowach odniósł się do wyrzucenia z Thy Art Is Murder Chrisa "CJ" McMahona.

"Dlaczego wszyscy na tej scenie tak bardzo boją wzajemnie się bronić? Pora wyhodować sobie jaja, a może to też transfobiczne? Czas, by się temu postawić, zbojkotować to g****, zbojkotować Thy Art Is Murder. Mam dość tych tchórzy bez charakteru, którzy poddają się temu g**** rujnując ludziom życie. P********* się" - zagrzmiał Ronnie Radke.



Przypomnijmy, że Thy Art Is Murder będzie jedną z gwiazd Mystic Festival 2024, który odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej.



Rozpoczynającego album "Godlike" utworu "Destroyer Of Dreams" Thy Art Is Murder, już z wokalami Tylera Millera, możecie posłuchać poniżej:

Wideo Destroyer Of Dreams