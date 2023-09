Therion: Zobacz teledysk do nowego utworu "Twilight Of The Gods"

Kompozycję "Twilight Of The Gods" usłyszymy na "Leviathan III", nowej płycie sztokholmskiej grupy, czyli ostatnim rozdziale trylogii rozpoczętej w 2021 roku na longplayu "Leviathan".

Za nagrania i produkcję "Leviathan III" odpowiadał lider Therion Christofer Johnsson, wyjąwszy miks i mastering, którymi zajął się Erik Mårtensson. Gościnnie usłyszymy Matsa Levéna, byłego wokalistkę Candlemass.

Nowy longplay Therion ujrzy światło dzienne 15 grudnia nakładem austriackiej Napalm Records (m.in. CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy, cyfrowo).

Do nowego singla "Twilight Of The Gods" powstał teledysk, w którym zobrazowano mityczny, staroskandynawski ragnarök - tytułowy zmierzch bogów. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Therion Twilight Of The Gods

Therion - szczegóły płyty "Leviathan III" (tracklista):

1. "Ninkigal"

2. "Ruler Of Tamag"

3. "An Unsung Lament“

4. "Maleficium"

5. "Ayahuasca"

6. "Baccanale"

7. "Midsommarblot"

8. "What Was Lost Shall Be Lost No More"

9. "Duende"

10. "Nummo"

11. "Twilight Of The Gods".