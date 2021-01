The Weeknd znów zmienia wygląd. Zobacz teledysk "Save Your Tears"

Do sieci trafił nowy teledysk The Weeknd, w którym wokalista ponownie bawi się swoim wizerunkiem. Tym razem w klipie zaprezentował się spuchnięty od botoksu.

The Weeknd ponownie zaskoczył fanów / GP Images /Getty Images

Save Your Tears" to kolejny singel promujący dobrze przyjętą płytę "After Hours" z 2020 roku. Reżyserii teledysku do numeru podjął się duet Cliqua (Pascal Gutierrez i Raul Sanchez).

Ten sam duet zrealizował również teledysk The Weeknd do utworu "Too Late".

W nagraniu widzimy śpiewającego na scenie piosenkarza, jednak jego twarz jest opuchnięta od botoksu i wygląda jak efekt nieudanej operacji plastycznej. Gwiazdor śpiewa dla publiki w maskach, a na scenie pojawia się kobieta, która próbuje zastrzelić artystę.



Clip The Weeknd Save Your Tears

W ciągu niecałej doby teledysk zgarnął ponad 5,5 miliona wyświetleń.

Zmiana wizerunku w klipach to kolejny etap promocji ostatniej płyty wokalisty.



W poprzednich teledyskach oraz na galach The Weeknd pojawiał się z siniakami na twarzy lub w bandażach. Tak było m.in. na American Music Awards.



