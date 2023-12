Po sukcesie współprac twórców Fortnite z artystami jak Eminem, Ariana Grande, Travis Scott, Marshmello i Kid Cudi, nadszedł czas na kolejną niespodziankę. Tym razem gracze będą mogli przenieść się na wirtualny koncert The Weeknd.

"The Weeknd x Fortnite Festival" już od 9 grudnia

Nowe muzyczne wydarzenie wystartuje w sobotę 9 grudnia. "The Weeknd x Fortnite Festival" ukaże wokalistę jako headlinera koncertu, a gracze będą mogli jammować z zespołem lub też zagrać solowo za pośrednictwem przycisków.

W sieci pojawił się już zwiastun wyjątkowego "koncertu", podczas którego The Weeknd wykonuje "Take My Breath". Na scenie artystę wspiera futurystyczny zespół.

Gra utworzona przez Rock Band Harmonix to nowa odsłona znanej i lubianej produkcji, która swoją popularnością przebiła wszystkie inne podobnego rodzaju - w sklepach z aplikacjami pobrano ją już ponad 129 mln razy.

Zobacz zwiastun "The Weeknd x Fortnite Festival":

Kim jest The Weeknd?

The Weeknd to aktualnie jeden z najpopularniejszych artystów na świecie. Kanadyjski wokalista zadebiutował nagrywanymi w domowym zaciszu utworów wrzucanych na YouTube w 2010 roku. Wkrótce po uzyskaniu rozpoznawalności nawiązał współpracę z wytwórnią Republic Records, stworzył także własny label - XO.

Dotychczas wydał pięć albumów studyjnych, a także EP-kę, "My Deal Melancholy". Jego krążki "Beauty Behind The Madness", a także "Starboy" zdobyły szczyt amerykańskiej listy Billboard 200. W 2017 został pierwszym artystą, którego dwa albumy mają po 2 miliardy odtworzeń w serwisie streamingowym Spotify.

Największym przebojem artysty okazał się album "After Hours" i pochodząca z niego piosenka "Blinding Lights". Utwory The Weeknd mogliśmy usłyszeć także m.in. w filmie "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Utwór "Earned It" dał mu pierwszą nominację do Oscara w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna.

W sierpniu tego roku The Weeknd zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Promował wówczas swój album "Dawn FM", który wyszedł na początku 2022 roku.