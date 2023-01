Zarówno "Blinding lights", jak i "Shape of you" uzyskały 3,332 mld streamów, jednak utwór The Weeknd ma nieznaczną przewagę. Jak informuje muzyczny serwis NME, to jedyne kompozycje na Spotify, które przekroczyły próg 3 mld odtworzeń.

Z kolei w listopadzie 2021 r. "Blinding lights" pobiło rekord, jeśli chodzi o liczbę tygodni na liście przebojów w USA tygodnika "Billboard". W zestawieniu "Hot 100" piosenka była obecna przez ponad 100 tygodni. The Weeknd ma jeszcze jeden powód do zadowolenia - był najczęściej streamowanym artystą na Spotify w 2022 r.

Reklama

"Blinding lights" jest drugim singlem promującym jego czwarty studyjny album "After hours". Piosenka miała premierę 29 listopada 2019 r.

W tym roku okaże się, czy równie dobrą rękę jak do piosenek, The Weeknd ma do seriali. Niebawem ukazać się ma bowiem widowisko HBO "The Idol", w którym Kanadyjczyk nie tylko gra główną rolę - zaangażował się również jako scenarzysta i producent. To historia o wschodzącej gwieździe pop (Lily-Rose Depp), która nawiązuje romans z właścicielem klubu w Los Angeles (The Weeknd). Nie wie, że w rzeczywistości jest to lider sekty.

HBO wciąż nie ogłosiło, kiedy serial trafi do emisji.

Przypomnijmy, że w ramach trasy "After Hours Til Dawn Tour" The Weeknd 9 sierpnia wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.