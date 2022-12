The Stranglers: Jet Black nie żyje. Od lat miał problemy zdrowotne

W wieku 84 lat zmarł Jet Black, współzałożyciel i wieloletni perkusista grupy The Stranglers. Brytyjska formacja pamiętana z przebojów "Always the Sun" czy "Golden Brown" cieszy się statusem legendy.

Jet Black (The Stranglers) na planie teledysku "Always the Sun" w 1986 r. /Steve Rapport / Contributor /Getty Images