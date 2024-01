The Rolling Stones wystąpili w Wiltern w trakcie tournée "Licks World Tour", które odbyło się w latach 2002-03, gdy świętowali 40-lecie swojego istnienia. Wydawnictwo ukaże się nakładem Mercury Studios i będzie zawierać nie tylko muzykę, ale też filmowy zapis koncertu, który - jak na Stonesów - był bardzo kameralny.

Na albumie znajdzie się 20 utworów z przekroju całej kariery zespołu, w tym "Jumpin' Jack Flash", Beast of Burden", "Can't You Hear Me Knocking", "Honky Tonk Women", "Start Me Up", "Tumbling Dice", a także kilka bardzo rzadko wykonywanych utworów, jak "Stray Cat Blues," "No Expectations" i "Everybody Needs Somebody to Love", wykonany na scenie wspólnie ze współautorem tego hitu, Solomonem Burke'em.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Rolling Stones na scenie w Berlinie INTERIA.PL

The Rolling Stones zapowiada "Live at the Wiltern". Zagrali muzyczne skarby

Koncertowy album będzie dostępny w kilku wersjach: płyta DVD i dwie płyty CD, Blu-ray i dwie płyty CD, dwie płyty CD i trzy płyty winylowe. Dwupłytowy zestaw CD na stronie zespołu można kupić za 23,98 dol. (ok. 95 zł).

Krążek "The Rolling Stones Live at the Wiltern" ukaże się 8 marca, czyli pięć miesięcy po wydaniu "Hackney Diamonds", pierwszego od 18 lat albumu grupy z oryginalnym materiałem. O nowej płycie Stonesów przeczytasz tutaj.

Wideo youtube

Setlista koncertu The Rolling Stones w Wiltern: