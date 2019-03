The Prodigy odwołują koncerty po śmierci Keitha Flinta

Muzycy grupy The Prodigy po nagłej śmierci wokalisty i tancerza Keitha Flinta oficjalnie odwołali wszystkie koncerty.

The Prodigy odwołali koncerty po śmierci Keitha Flinta /Simone Joyner /Getty Images

Zobacz nagrania z ostatniego koncertu Keitha Flinta z The Prodigy [WIDEO]

Keith Flint nie żyje. Pamiętne koncerty The Prodigy w Polsce

Keith Flint (The Prodigy) nie żyje. Kto oddał hołd wokaliście?

Przypomnijmy, że Keith Flint zmarł w poniedziałek (4 marca) w wieku 49 lat. Nieprzytomnego gwiazdora znaleziono około 8 rano w jego domu w Essex.



Wokalista i tancerz przez swoich kolegów z zespołu The Prodigy został określony "prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą".

Na oficjalnym profilu na Instagramie wiadomość o śmierci Flinta potwierdził Liam Howlett.

"Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w weekend. Jestem zszokowany, wściekły, zmieszany i mam złamane serce... Spoczywaj w pokoju, bracie" - napisał.

W mediach społecznościowych zespół potwierdził, że w związku ze śmierci Flinta odwołują wszystkie zaplanowane koncerty.

Keith Flint (1969 - 2019) 1 14 Keith Flint zmarł w wieku 49 lat Autor zdjęcia: Mick Hutson Źródło: Getty Images 14

Kolejna odsłona trasy promującej wydany w listopadzie 2018 r. siódmy studyjny album "No Tourists" miała rozpocząć się na początku kwietnia koncertem na festiwalu w Bogocie (Kolumbia) z m.in. Kendrickiem Lamarem, Arctic Monkeys, Foals, Interpol, Years & Years, the 1975 i twenty one pilots.

3 maja grupa miała przenieść się do USA, a w wakacje zespół miał zaplanowane występy na europejskich festiwalach (m.in. Glastonbury, Lowlands).



Keith Flint 17 września skończyłby 50 lat.

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

