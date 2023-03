"Cztery lata minęły. Tak bardzo za Tobą tęsknimy bracie" - napisali Liam Howlett i Maxim z The Prodigy. "Tak, fizycznie nie ma cię z nami, ale poprzez naszą muzykę i to, co ja i Maxim reprezentujemy na scenie, duchem tu jesteś i zawsze k***a będziesz. Potężny. Twój duch żyje, oddycha i charczy głęboko w bitach, basie i sercu zespołu, niezatarty i niezaprzeczalny. (...) Żyjesz wiecznie Flinty" - dodają.

Brytyjski zespół w ubiegłym roku zagrał pierwsze koncerty od śmierci Flinta. Wtedy także oddali mu hołd. "On wciąż jest tu z nami, właśnie teraz" - mówił Maxim pod koniec piosenki "Firestarter".

"On wciąż tu jest! Pan Flint k***a wciąż jest tu z nami!" - mówił ze sceny do zgromadzonych w londyńskim Brixton Academy.

W tym roku The Prodigy zagra trzy koncerty w Irlandii, a także kilka festiwalowych występów w Europie, m.in. na hiszpańskim Mad Cool, serbskim EXIT czy angielskim Parklife.

Na początku roku pojawiły się informacje, że grupa odnalazła wiele nigdy wcześniej niepublikowanych utworów z Flintem. Wśród nich m.in. cover The Specials "Ghost Town" czy koncertowy cover Madness "Night Boat to Cairo".

W 2020 roku muzycy zespołu potwierdzili, że pracują nad nowym albumem, który ma uhonorować ich zmarłego tragicznie kolegę.

The Prodigy: kim był Keith Flint?

Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter".

W listopadzie 2018 r. ukazał się siódmy studyjny album - "No Tourists". To dotąd ostatni krążek w dyskografii grupy.

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Keith Flint od grudnia 2006 r. był mężem japońskiej DJ-ki Mayumi Kai.

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

