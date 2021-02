The Offspring wraca z nowym albumem po blisko dekadzie. Kiedy premiera "Let the Bad Times Roll"?

Amerykańska grupa The Offspring wypuściła singel "Let the Bad Times Roll", który zapowiada nowy album pod tym tytułem. Będzie to pierwszy premierowy materiał od dziewięciu lat, gdy ukazała się płyta "Days Go By".

Na czele The Offspring stoi Dexter Holland

Dziesiąty album "Let The Bad Times Roll" ukaże się 16 kwietnia. O nowej płycie pierwotnie mówiło się od połowy 2019 r.

Ostatecznie na nowy termin wpłynęły m.in. pandemia koronawirusa, poszukiwania nowego wydawcy i zamieszanie związane z rozstaniem z basistą Gregiem Krieselem (na jego miejsce zaangażowano Todda Morse'a, który od 2009 r. wspierał The Offspring jako koncertowy gitarzysta).

Materiał powstawał w ciągu ostatnich kilku lat w kilku lokalizacjach, m.in. w należącym do zespołu studia Huntington Beach w Kalifornii. "Let The Bad Times Roll" będzie trzecim wydawnictwem The Offspring zrealizowanym z legendarnym producentem Bobem Rockiem.

Tytułowy singel został napisany pod koniec 2019 i opowiada o zmianach zachodzących w USA.

"Jesteśmy w trakcie wyjątkowego okresu w historii, w którym światowi przywódcy, zanim powiedzieć 'robimy, co w naszej mocy', prędzej są skłonni powiedzieć 'pier... to'. I to jest przerażające" - mówi Dexter Holland, wokalista, gitarzysta i lider The Offspring.

"Jeżeli to wszystko pójdzie w diabły, jak mówią niektórzy, to równie dobrze możemy maksymalnie wykorzystać ten czas, który nam został. Albo przynajmniej odejść z hukiem. Let The Bad Times Roll!" - dodaje gitarzysta Noodles.

The Offspring to legenda południowo-kalifornijskiej sceny punkowej. Zespół sprzedał ponad 40 mln płyt na całym świecie, a w ostatniej dekadzie zagrał ponad 500 koncertów.

Oto szczegóły płyty "Let The Bad Times Roll":



1. "This Is Not Utopia"

2. "Let The Bad Times Roll"

3. "Behind Your Walls"

4. "Army of One"

5. "Breaking These Bones"

6. "Coming For You"

7. "We Never Have Sex Anymore"

8. "In The Hall of the Mountain King"

9. "The Opioid Diaries"

10. "Hassan Chop"

11. "Gone Away"

12. "Lullaby".