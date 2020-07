The Ocean: Szczegóły albumu "Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic"

Awangardowy The Ocean z Berlina przygotował nową płytę.

The Ocean zdradzili szczegóły na temat nowego albumu /materiały prasowe

"Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic" trafi do sprzedaży 25 września nakładem Metal Blade Records (CD, cyfrowo) oraz dzięki należącej do zespołu Pelagic Records (winyl).

"’Phanerozoic II’ jest bardziej eksperymentalny, bardziej eklektyczny stylistycznie i bardziej zróżnicowany pod względem tempa, rytmu, pracy gitar i wykorzystania elektroniki. Była to zamierzona decyzja: ‘Phanerozoic I’ był bardziej uproszczony i cechował się silną spójnością pomiędzy poszczególnymi utworami. Zależało nam wtedy na wykreowaniu pewnej aury, która utrzymywałaby się od pierwszego do ostatniego dźwięku na dystansie całej płyty. Ten bardziej osobliwy, bardziej brawurowy i postępowy materiał zachowaliśmy na ’Phanerozoic II’" - tłumaczy gitarzysta, Robin Staps.

"Owocem tego wszystkiego jest płyta stanowiąca prawdziwą przygodę. Rozpoczyna się w jednym miejscu, by zakończyć się w zupełnie innym. W pewnym sensie nawiązuje ona do albumu 'Pelagial' z 2013 roku, który też był swego rodzaju podróżą, tyle że bardziej ukierunkowaną, skupioną i przewidywalną. 'Phanerozoic II' bliżej z kolei do zjawiska swobodnego spadania" - dodał lider The Ocean.

Nową płytę The Ocean promuje już singel "Jurassic | Cretaceous" z gościnnym udziałem Jonasa Renkse ze szwedzkiej Katatonii. Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo Jurassic | Cretaceous

Oto lista utworów albumu "Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic":



1. "Triassic"

2. "Jurassic | Cretaceous"

3. "Palaeocene"

4. "Eocene"

5. "Oligocene"

6. "Miocene | Pliocene"

7. "Pleistocene"

8. "Holocene".