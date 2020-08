The Nolans: Linda i Anne znów walczą z rakiem

Kolejne ciosy spadły na wokalistki rodzinnej grupy The Nolans, której szczyt popularności przypadł na przełom lat 70. i 80. Siostry Linda i Anne po raz kolejny zmagają się z chorobami nowotworowymi.

The Nolans w 1983 r.: od lewej Linda, Anne, Bernie, Coleen i Maureen Nolan /PA Images /Getty Images

Irlandzka grupa The Nolans działała w latach 1974-2005 (przez pierwsze pięć lat pod nazwą The Nolan Sisters) odnosząc największe sukcesy na początku lat 80. W sumie sprzedała ponad 30 mln płyt, a status przebojów zyskały piosenki "I'm in the Mood for Dancing", "Gotta Pull MYself Together", "Who's Gonna Rock You", "Attention to Me" i "Chemistry". Jesienią 2009 r. doszło do krótkotrwałej reaktywacji na trasę po Wielkiej Brytanii i Irlandii z udziałem czterech sióstr (Coleen, Bernie, Linda i Maureen).

W powrocie nie wzięły udziału Anne i Denise. Pierwsza z nich wydała wówczas oświadczenie, że "to już nie są moje siostry". Wsparła ją Denise, dodając, że powrotna trasa spowodowana była finansowymi kłopotami pozostałych sióstr.

W 2013 r. miało dojść do kolejnych koncertów, ale trasa została najpierw przełożona, a później całkiem odwołana w związku z chorobą Bernie Nolan. W 2010 r. zdiagnozowano u niej raka piersi, którego wyleczono, jednak dwa lata później nowotwór powrócił w nieuleczalnej formie i zaatakował mózg, płuca, wątrobę i kości. Bernie zmarła 4 lipca 2013 r. w wieku 52 lat.

Zdjęcie Linda Nolan w 2018 r. / HGL/GC Images / Getty Images

Z powodu chorób nowotworowych umierali też bliscy Bernie - mąż Brian Hudson (zmarł w 2007 roku na raka skóry) i ojciec Tommy Nolan (rak wątroby).

Teraz pojawiły się informacje, że z rakiem ponownie zmagają się 61-letnia Linda i 69-letnia Anne.

U pierwszej z nich w 2006 r. zdiagnozowano raka piersi, którego udało się jej pokonać. W marcu 2017 roku Linda Nolan nieszczęśliwie upadła w swoim domu i złamała biodro. W trakcie prześwietlenia lekarze odkryli w jej nodze niepokojące zmiany. Okazało się, że to nieuleczalna odmiana nowotworu, który z biodra rozprzestrzenił się teraz do wątroby.

Z kolei u Anne stwierdzono raka piersi trzeciego stopnia.

"Z ciężkim sercem potwierdzam, że Linda i Anne razem walczą z rakiem. Diagnozę postawiono po nakręceniu zdjęć do show 'The Nolans Go Cruising'. Obie przechodzą teraz cykl chemioterapii" - czytamy w oświadczeniu rzecznika.

Każda z wokalistek otrzyma po sześć cykli. W związku z podjętym leczeniem zarówno Linda i Anne straciły włosy.

Przedstawiciele sióstr w mediach społecznościowych podziękowali fanom za wsparcie i poprosili o dalszą modlitwę i dobre życzenia.