The Lurking Fear: Album "Death, Madness, Horror, Decay" gotowy

Album "Death, Madness, Horror, Decay", podobnie jak debiut "Out Of The Voiceless Grave" z 2017 roku, powstał w goeteborskim studiu Welfare, gdzie za konsoletą zasiedli Per Stålberg i Kalle Lilja.

Okładkę zaprojektował ponownie francuski artysta Stefan Thanneur. W utworze "Kaleidoscopic Mutations" w roli gościa udzielił się wokalnie Chris Reifert (Autopsy, eks-Death).

Pierwsze tłoczenie wersji CD w digipacku wzbogacą dwie przeróbki: "The Curse" kanadyjskiego Slaughter i "Seance" Possessed. Nowa płyta Szwedów dostępna będzie również cyfrowo oraz w edycji winylowej. Premierę w barwach niemieckiej Century Media Records zaplanowano na 19 listopada.

Przypomnijmy, że The Lurking Fear tworzą Tomas Lindberg (wokal) i Adrian Erlandsson (perkusja; także The Haunted), dwaj członkowie szwedzkiego At The Gates, a także Jonas Stålhammar (gitara; m.in. The Crown, Bombs Of Hades, God Macabre), Fredrik Wallenberg (gitara; Skitsystem) i Andreas Axelsson (bas; Disfear, Tormented, Edge Of Sanity).



Drugi longplay The Lurking Fear promuje już wydany w piątek, 17 września, singel "Cosmic Macabre". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip The Lurking Dear Cosmic Macabre

Oto program albumu "Death, Madness, Horror, Decay":

1. "Abyssal Slime"

2. "Death Reborn"

3. "Cosmic Macabre"

4. "Funeral Abyss"

5. "Death, Madness, Horror, Decay"

6. "Architects Of Madness"

7. "In A Thousand Horrors Crowned"

8. "Kaleidoscopic Mutations"

9. "Ageless Evil"

10. "One In Flesh"

11. "Restless Death"

12. "Leech Of The Aeons".