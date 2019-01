The Killers: Atak na Donalda Trumpa w nowym teledysku "The Land of Fire"

Jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów na świecie - The Killers - zaprezentował wideo do najnowszej piosenki "Land Of The Free". Klip, który ma antytrumpowski wydźwięk, przedstawia sytuację na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Jak powiedział lider Brandon Flowers, to odpowiedź na polityczne wydarzenia na świecie.

The Killers nagrali nowy, zaangażowany politycznie kawałek "Land Of The Free" /Jun Sato /Getty Images

"Land Of The Free" jest najnowszym, zaangażowanym politycznie utworem The Killers. Muzycy poruszają w nim ciężkie, ale jakże aktualne w Stanach Zjednoczonych tematy - przede wszystkim sytuację na granicy z Meksykiem. Artyści wypowiedzieli się o murze, który chce tam postawić prezydent Donald Trump, jak i o masowych aresztowaniach na granicy. W piosence pojawiają się też wątki dostępności broni i zagrożeń, które to niesie.



Klip wyreżyserował Spike Lee – jeden z najwybitniejszych twórców kina afroamerykańskiego. W 2015 roku otrzymał Oscara za całokształt twórczości, dwukrotnie był też do niej nominowany. Jest twórcą kina zaangażowanego, w swojej twórczości stawia pytania o tożsamość kulturową czarnej amerykańskiej społeczności. Naczelnym tematem jego filmów jest dyskryminacja rasowa.

Grupa The Killers przy okazji nowej piosenki zapowiada powrót do studia i pracę nad kolejnym albumem. Nie wiadomo, czy "Land Of The Free" jest jego częścią, czy odrębnym komentarzem na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Ostatnim dotychczasowym albumem formacji jest wydany w 2017 roku krążek “Wonderful Wonderful”.