The Kelly Family z koncertową płytą: Śmialiśmy się i tańczyliśmy

"We Got Love - Live At Loreley" to album z największymi przebojami The Kelly Family. Zespół po swoim tryumfalnym powrocie zagrał wielką trasę koncertową. Nagrania z występów znalazły się na albumie, który ukaże się 23 listopada.

Po 12 latach przerwy muzycy wrócili na scenę pod szyldem The Kelly Family. Pretekstem do tego było wydanie nowej płyty "We Got Love" w marcu 2017 r., na którą trafiły zaaranżowane na nowo największe przeboje oraz dwie premierowe piosenki.

Album zadebiutował na 1. miejscu najpopularniejszych wydawnictw w Niemczech. Sprzedano ponad 700 tys. egzemplarzy, a na koncertach promujących płytę pojawiło się ponad 400 tysięcy fanów. To sukces, którego nie spodziewał się sam zespół.



"Nasze doświadczenia z tej trasy są niezapomniane. Noc za nocą, ludzie w każdym wieku, rodzice z dziećmi, mnóstwo nowych fanów, wszyscy zbieraliśmy się, by celebrować muzykę i życie. Śmialiśmy się, tańczyliśmy, wzruszaliśmy i imprezowaliśmy razem" - wspominali muzycy zespołu.

Obejmująca także trzy występy w Polsce trasa "We Got Love" zakończyła się 24 i 25 sierpnia 2018 tryumfalnymi koncertami na otwartej scenie Loreley - miejscu, w którym odbyły się legendarne występy z czasów "Over The Hump" w 1995 roku. 30 tysięcy fanów wyśpiewało wraz z The Kelly Family największe przeboje. Wydarzenie zostało udokumentowane na wydawnictwie "We Got Love - Live At Loreley".

Na liście utworów nie zabrakło znanych na całym świecie największych przebojów, ale w track liście pojawiają się również smaczki dla najwierniejszych fanów The Kelly Family.

Koncertowe wydawnictwo zawiera nowe wersje piosenek, które zespół zagrał podczas występu w Loreley w 1995 r., w tym m.in. "Let It Be", "The Rose", "Let My People Go" i "Sick Man". Rarytasy takie jak hiszpańskojęzyczne "Madre Tan Hermosa" towarzyszą singlom "Nanana" czy "Brothers and Sisters".

DVD i Blu-Ray zawierają dodatkowo making-of oraz zapis ceremonii wręczenia pięciokrotnej złotej płyty za krążek "We Got Love". Materiał z koncertu z 1995 roku znajdzie się na limitowanej edycji, przemontowany i wydany po raz pierwszy.

Amerykańsko-europejska grupa The Kelly Family została założona przez Barbarę Ann Kelly (drugą żonę Dana) i jej męża Daniela Jerome Kelly oraz ich dzieci.

Ich pierwszym singlem było "David's Song", wydany w latach 70. Rozpoczęli podróż po Europie; dawali koncerty w Niemczech, Austrii, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Francji i Włoszech. Na ich koncerty przychodziło coraz więcej ludzi.

Przełom nastąpił w 1994 roku: ich album "Over the Hump" został sprzedany w 4,5 mln egzemplarzy. W Wiedniu dali koncert dla 250 tys. ludzi. Wypełniali europejskie stadiony i grali w wielkich halach. Stali się znani na całym świecie, w tym w RPA, Brazylii, USA i Chinach.

W 2002 roku, po długiej chorobie, zmarł ojciec Kellych. Zespół wydał jeszcze dwa studyjne albumy, a w kolejnych latach muzycy zajęli się głównie karierą solową. Członkowie Kelly Family (Angelo, Jimmy, Patricia, Kathy i Paddy) wielokrotnie występowali w Polsce.

- Zaczynaliśmy, jako zespół uliczny, gdzie taki kontakt był podstawą. Nie chcę mówić, że za każdym razem możemy się spotkać, ale staramy się wychodzić oczekiwaniom naprzeciw. Trasa się właściwie wyprzedaje z dnia na dzień, więc zdajemy sobie sprawę, że ludzie chcą nas zobaczyć a my zrobimy wszystko, aby wrócili do domów szczęśliwi - mówiła Interii Patricia Kelly.

Rodzinna formacja w latach 90. biła rekordy popularności: 20 milionów sprzedanych albumów, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt oraz ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych. Po wydaniu charytatywnej płyty "Hope" w 2005 roku członkowie zespołu zdecydowali się na kariery solowe.

W reaktywacji (trasa "We Got Love - LIVE 2018") udział wzięli Angelo, Patricia, Jimmy, Joey, John i Kathy, do których na koncertach dołączył ich wujek Paul Kelly, który z zespołem występował w początkowych latach jego istnienia.

Patricia Kelly od najmłodszych lat chciała grać ze starszym rodzeństwem, ale ojciec zakazał jej występów, dopóki dziewczynka nie nauczy się wszystkich piosenek zespołu na pamięć. Patricia, z pomocą siostry Caroline, opanowała utwory, a także nauczyła się gry na gitarze. W wieku 5 lat ojciec zabrał małą Patricię na koncert.

W koncertach wzięła też udział kolejna przedstawicielka starszego pokolenia rodzeństwa Kelly, Kathy Kelly. Piosenkarka skomponowała wiele piosenek i była współproducentem płyt Kelly Family aż do późnych lat 90. Kathy potrafi grać na akordeonie, gitarze akustycznej, gitarze klasycznej, keyboardzie, pianinie i na skrzypcach. Od wielu lat uczęszcza na lekcje wokalu operowego.