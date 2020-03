"The Four. Bitwa o sławę": Paulina Lenda powróciła do telewizji. Jak jej poszło?

W nowym muzycznym show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę" pojawiła się m.in. Paulina Lenda-Kozub, finalistka pierwszej edycji "Mam talent", znana także z ostatniej odsłony "Must Be The Music".

Paulina Lenda w programie "The Four. Bitwa o sławę" /

W 2008 roku 15-letnia wówczas Paulina Lenda zachwyciła jurorów pierwszej edycji "Mam talent". Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Kuba Wojewódzki nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli i usłyszeli. Pod wielkim wrażeniem byli również widzowie, których sms-y przepchnęły Paulinę aż do ścisłego finału.

Reklama

"Paulino, mogę ci obiecać, że zabiję, zakopię, odkopię i jeszcze raz zabiję kogoś, kto ci spieprzy w tym kraju karierę. Jesteś znakomita" - mówił wówczas juror "Mam talent".

Potem jednak zaczęły się schody i zderzenie z brutalnymi realiami rodzimego show-biznesu.

- To były tak burzliwe lata... Najpierw wielkie zamieszanie związane z programem, połączone z moją maturą. Później kilka złych decyzji, które podjęłam i za które słono zapłaciłam. Skomplikowane relacje z najbliższymi, które musiałam wyprostować. Problemy, z którymi borykałam się przez kilka lat w życiu prywatnym i pewne tragedie, które mnie spotkały przez ten czas. Do tego miłość, z której nie mogłam się wyleczyć i która bardzo destrukcyjnie na mnie działała w tamtym okresie... - wspominała wokalistka w rozmowie z Interią.

Zdjęcie Tak Paulina Lenda wyglądała w "Mam talent" (2008) / AKPA

Ostatecznie wiosną 2014 roku Paulina (która z Polski przeniosła się do Anglii, ale zdążyła już wrócić) własnym sumptem wydała debiutancką płytę "Wolf Girl".

Wiosną 2016 r. wokalistka z własnym zespołem Paulina Lenda & Kruki przypomniała się telewidzom, występując w 11. edycji "Must Be The Music".



Grupa wykonała własny utwór - po polsku - "High", pochodzący z przygotowywanej płyty.

"Niesamowity masz wokal, jestem pod wielkim wrażeniem waszego występu" - oceniła Elżbieta Zapendowska. "Naprawdę dobry team" - dodał Adam Sztaba.

Sporo uwag miała za to Kora: "Ja jestem trochę rozczarowana, wokal nieczysty, nie do zrozumienia. Dla mnie manieryczny, nie do zniesienia dla mnie. To jedno 'nie' jest po to, żeby to wyczyszczać. Ale mogę zmienić, bo są ładni" - zakończyła jurorka, zmieniając ostatecznie swoją decyzję.

Wideo Paulina Lenda i Kruki - High - Must Be The Music 11

Po kolejnych czterech latach Paulina Lenda-Kozub powróciła do Polsatu, występując w nowym show "The Four. Bitwa o sławę".

W programie zaprezentowała przeboje "In My Blood" Shawna Mendesa i "Królowa łez" Agnieszki Chylińskiej (w bitwie z Samim Herbem).



Wideo The Four. Bitwa o sławę - Paulina Lenda-Kozub - In my Blood (Shawn Mendes)

"Jesteś najbardziej świadomą artystką, która się pojawiła tutaj" - chwaliła jurorka Natalia Nykiel. "Dziękuję ci za zaangażowanie w utwór. Za to, że pokazałaś wszystko, kim jesteś" - dodał Igor Herbut, a pochwały wystosował także Kuba Badach.

Pojedynek z Herbem wygrał jednak ten ostatni i to on pozostał w składzie "Wielkiej Czwórki" po pierwszym odcinku. To oznaczało, że Paulina Lenda-Kozub pożegnała się z programem.

Wideo The Four. Bitwa o sławę - Paulina Lenda-Kozub - Królowa Łez (Agnieszka Chylińska)

Przy okazji wbiła też szpilę Agnieszce Chylińskiej, która nie tak dawno wspominała o Paulinie jako o "zmarnowanym talencie".

"Trafiłam właśnie na Jej piosenkę... Serdecznie Ją z tego miejsca pozdrawiam i mam nadzieję, że będzie dumna!" - napisała Lenda na facebookowym profilu swojego duetu z mężem Piotrem Kozubem.



Co wiesz o "Must Be The Music" - sprawdź się: