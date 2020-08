The Forevers i "Rockets Fly": Natalia Safran używa kinowej magii

Premierowo na stronach Interii możecie już zobaczyć teledysk "Rockets Fly" rodzinnego duetu The Forevers, którego twarzą jest wokalistka i aktorka Natalia Safran, znana z m.in. hollywoodzkiego hitu "Aquaman", w którym zagrała u boku m.in. Nicole Kidman, Willema Dafoe i Jasona Momoa'y.

Natalia Safran prezentuje nowy teledysk duetu The Forevers tworzonego razem z bratem /Rodin Eckenroth /Getty Images

Duet The Forevers tworzy pochodzące z Poznania rodzeństwo Natalia Safran i Mikołaj Jaroszyk. Kompozytorzy i producenci poruszają się głównie w klimacie alternatywnego popu, a ich piosenki regularnie trafiają na ścieżki dźwiękowe hollywoodzkich filmów.

Reklama

Natalia Safran poza śpiewaniem jest także aktorką - ma w dorobku role w takich hollywoodzkich produkcjach, jak m.in. "Aquaman" (Królowa Rybaków), "Annabelle wraca do domu", "Powiedz tak", "Nawiedzona narzeczona" czy "Flypaper".

Wokalistka na stałe mieszka z rodziną (mąż Peter Safran jest brytyjskim producentem filmowym) w Los Angeles. Poza muzyką i filmem zajmuje się działalnością charytatywną angażującą gwiazdy i najważniejsze osobistości Hollywood.

Pierwszy singel Natalii "Hey You" trafił na soundtracki takich produkcji, jak "Za jakie grzechy" z Renee Zellweger i "Nienawidzę Walentynek" z Nia Vardalos.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Safran Hey You

Kolejne utwory pojawiały się w filmach "Hours" ("All I Feel Is You" - oficjalna piosenka i poza muzyką filmową, jedyna w filmie z ostatnią rolą tragicznie zmarłego Paula Walkera), "Anna" (otwierający film "Say Goodbye"), "Best Night Ever", "The Starving Games" ("The One For Me") oraz "Wybór" Nicholasa Sparksa ("Daylight" i "Black Betty" w wykonaniu Natalii Safran i Mikołaja Jaroszyka).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Safran: muzyka i film INTERIA.PL

Posłuchaj utworu "All I Feel Is You" w serwisie Teksciory.pl!

Mikołaj Jaroszyk swoje rockowe pasje realizuje w formacji Burn This Song. Teraz rodzeństwo powróciło do współpracy pod szyldem The Forevers.

Nakręcony w ich rodzinnym Poznaniu teledysk "Rockets Fly" promuje płytę "Rockets Fly: Interstellar Dweller". Album zawiera tytułowy singel (nagrany również po polsku) i siedem remiksów, nagranych we współpracy z różnymi producentami. Na liście znaleźli się m.in. Robert Nobis, Martin Harmony, Stereosound, Wetty i Cajjmere Wray.

"Klip z pewnością wywrze na publiczności emocje odwrotne od tych jakie zostawiła po sobie Krwawa Panna Młoda. 'Rockets Fly' wprawia w zdecydowanie błogi nastrój i zmysłowe sny zamiast koszmarów" - opowiada Natalia Safran.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Forevers Rockets Fly

Teledysk powstał w legendarnym studyjnym kinie Charlie Monroe Kino Malta.

"Kręcąc 'Lecą rakiety' próbowaliśmy wzbić się na kosmiczne wyżyny, żeby oddać ducha piosenki. A że nie mieliśmy akurat pod ręką kosmodromu, to użyliśmy kinowej magii, tym bardziej, że klip to nie jedyna premiera na jaką zapraszamy" - opowiada Mikołaj Jaroszyk.

Dodajmy, że 21 sierpnia polską premierę będzie miał film Lecha Majewskiego "Dolina Bogów", którego współproducentką jest Natalia Safran.

"W naszym najnowszym filmie nie ma co prawda rakiet, ale splecione z sobą trzy jego wątki mają w sobie tyle samo realizmu co metafizyczności i gwarantuję ze zapewnią publiczności absolutnie kosmicznych doznań" - tak film "Dolina Bogów" opisuje Natalia.