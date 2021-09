Ten Typ Mes: Nowy teledysk "Joga" już w sieci! Kiedy premiera płyty?

Pierwszy od trzech lat solowy album Tego Typa Mesa to produkcja pełna biegunowych brzmień i gościnnych głosów.



Bity i kompozycje stworzyli m.in. Kuba Więcek, Jordan_bypass, @atutowy, Dryskull, WorstCase, Moo Latte i Spear Oh. Gościnnie na płycie pojawili się: KęKę, Berson, Dizkret i Koza.



Clip Ten Typ Mes Joga (prod. DrySkull)

Trzy dotychczasowe single ("Only in Warsaw", "Idealny raper" i "Joga") naprowadzają słuchaczy do wciąż spowitego tajemnicą konceptu, który wkrótce w całości przedstawi Ten Typ Mes. W teledysku gościnnie pojawia się influencerka Maffashion.

Album ukaże się 19 listopada, raper nie zdradza jeszcze tytułu krążka. Wiadomo, że znajdzie się na nim 17 utworów.



Poprzednia płyta Mesa - "RAPERSAMPLER" - ukazała się w marcu 2018 roku. W 2020 roku premierę miał poboczny projekt Mesa o nazwie Biały Tunel, który stworzył razem z Bartoszem Tkaczem i Szogunem.