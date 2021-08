Ten Typ Mes: "Idealny raper" zapowiada nowy album. Zobacz teledysk

Na tak mrocznym nowojorskim bicie Tego Typa Mesa nie słyszano od dawna. Podwójne rymy, słodko-gorzkie obserwacje i gry słowne raper osadził na pociętych na zamówienie samplach WorstCase'a.

"Idealny raper" zyskał wizję na Sardynii dzięki zdjęciom Ignacego Śmigielskiego. "Wczasowy" klip koresponduje z prostotą numeru, w którym nonszalanckie flow uzupełnia bluesowy refren.



"Idealny raper" to drugi - po "Only in Warsaw" - singel zapowiadający solowy album Tego Typa Mesa. Premiera planowana jest na jesień 2021 roku.



Clip Ten Typ Mes Idealny raper (prod. WorstCase)