Zespół The Rolling Stones powstał w 1962 roku, a przez niemal 10 lat działalności nie identyfikował się z legendarnym dziś czerwonym językiem. Symbol ten na przestrzeni lat stał się jednym z najpopularniejszych, najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie (obok m.in. logo McDonald's czy Coca-Coli).

Choć wielu uważa, że słynny język, zaprezentowany po raz pierwszy 6 kwietnia 1971 roku stworzył Andy Warhol, to nic bardziej mylnego. W rzeczywistości zaprojektował go 25-letni student londyńskiego Royal College of Arts, John Pasche. Został on zaproszony przez menedżment Stonesów do stworzenia plakatu promującego nadchodzące tournée zespołu.

"W 1969 roku do szkoły zadzwonili z biura Micka Jaggera, by im znaleźć odpowiedniego studenta, który przygotowałby plakat dla zespołu. Rekomendowano właśnie mnie i 29 kwietnia 1970 roku Jo Bergman [osobista asystentka Stonesów w latach 1967-73] potwierdziła zamówienie" - wspominał po latach Pasche.

Na uczelnię osobiście pofatygował się sam frontman, co wywołało zachwyt u młodego grafika. Jagger osobiście chciał przejrzeć wystawę prac ambitnego studenta, by jakiś czas później zaoferować mu narysowanie najsłynniejszego rockowego logo wszech czasów. Nałożyło się to w czasie z odejściem grupy z labelu Decca i otworzeniem własnego, Rolling Stones Records.

Przy okazji współpracy Mick Jagger jasno nakreślił, co powinno znaleźć się w wymarzonym przez niego logo. Pokazał grafikowi plakat Kali, hinduskiej bogini czasu i śmierci, która często przedstawiana jest właśnie z wystającym długim językiem. To właśnie zdjęcie stało się punktem wyjścia do tworzenia nowego logo. Przygotowanie znaku graficznego zajęło Pasche tydzień.

Wielu nadal kojarzy duże usta Jaggera jako potencjalną główną inspirację grafika. Okazuje się, że artysta połączył oba elementy w swojej pracy nadając jej dodatkowego, wyjątkowego charakteru. "Język miał reprezentować antyautorytarne podejście zespołu, wielkie usta Micka, a także budzić oczywiste seksualne skojarzenia. Zaprojektowałem to logo w taki sposób, by dało się je łatwo reprodukować, a także by - w moim zamierzeniu - mogło przetrwać próbę czasu" - opowiadał John Pasche.

"Kiedy stawałeś z nim [Mickiem Jaggerem] twarzą w twarz, pierwszą rzeczą, na którą musiałeś zwrócić uwagę, był rozmiar jego ust" - podkreślał grafik inspirację plastyczną facjatą wokalisty The Rolling Stones.

Zdjęcie Bogini Kali, którą inspirowali się John Pasche i Mick Jagger / Bhaswaran Bhattacharya/IndiaPictures/Universal Images Group via Getty Images / Getty Images

Po raz pierwszy logo znalazło się na wewnętrznej okładce albumu "Sticky Fingers". Zewnętrzną grafikę tej płyty przygotował dla The Rolling Stones wspomniany na początku Andy Warhol, stąd wzięło się zamieszanie związane z autorstwem logo zespołu. Szeroko otwarte usta nie zostały zarejestrowane jako znak towarowy we wszystkich krajach, co szybko wykorzystała jedna z niemieckich firm produkujących jeansy. Liczni producenci odzieży zwietrzyli łatwy interes (na początku lat 70. Stonesi cieszyli się już światową sławą), dlatego zespół i grafik postanowili wspólnie uregulować kwestie praw do logo.

I choć dziś jest to jeden z najważniejszych symboli popkultury, jego twórca za stworzenie grafiki otrzymał zaledwie 50 funtów (na 2023 rok było to ok. 825 funtów). Po sukcesie logo w 1972 roku grupa zdecydowała się wypłacić artyście dodatkowe 200 funtów, i choć John Pasche może pochwalić się tym niezwykłym dziełem w swoim portfolio, to żyjący własnym życiem symbol prawnie należy do grupy The Rolling Stones.

Niemal trzydzieści lat później oryginalny obraz z logo sprzedano muzeum V&A w Londynie za kwotę ok. 93 tys. dolarów. "Od lat 70. logo The Rolling Stones 'tongue and lip' to najbardziej seksualny symbol w kulturze" - miał powiedzieć niegdyś Keith Richards (cytat za Polską Agencją Prasową).

Przypomnijmy, że już 28 kwietnia The Rolling Stones zagrają w Houston w Texasie i po ponad 62 latach na scenie rozpoczną swą kolejną trasę koncertową - tym razem w Stanach Zjednoczonych. W sumie zagrają 19 koncertów.