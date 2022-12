Adele wróciła na szczyt w wielkim stylu. Najpierw autorka hitu "Set Fire To The Rain" wprawiła fanów w osłupienie przechodząc imponującą wizualną metamorfozę. Dwa lata temu gwiazda opublikowała w sieci zdjęcie ukazujące efekty odchudzania, w wyniku którego pozbyła się aż 50 nadprogramowych kilogramów. Fizyczna przemiana artystki była jednak ledwie preludium do kolejnych sukcesów - tym razem muzycznych.

W zeszłym roku premierę miał wyczekiwany przez słuchaczy piąty album studyjny Adele zatytułowany "30", na którym wokalistka opowiedziała o bolesnym rozstaniu z mężem Simonem Koneckim. Płyta od początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem odbiorców - dość wspomnieć, że krążek znalazł się w czołówce najlepiej sprzedających się na świecie w tym roku wydawnictw.

Adele zarobiła majątek. Wystarczyło jej 12 miesięcy

Co zgoła oczywiste, wielkiemu powrotowi gwiazdy towarzyszą równie wielkie zyski. Z udostępnionych właśnie oświadczeń należącej do Adele firmy Melted Stone Limited wynika, że w grudniu zeszłego roku jej aktywa netto wynosiły niespełna 15 mln funtów. Oznacza to, że wzrosły one o 11,5 mln funtów względem roku poprzedniego.

Wspomniane zyski umożliwiły artystce nabycie spektakularnej rezydencji w Hidden Valley w Los Angeles, w której zamieszkała niedawno ze swoim nowym partnerem Richem Paulem. Warta 47 mln funtów willa, której poprzednim właścicielem był Sylvester Stallone, ma osiem sypialni, dwanaście łazienek, a także kino domowe i siłownię. Na ponad 140-arowej działce mieści się również domek dla gości, biblioteka, pole golfowe, basen, sauna oraz prywatne studio artystyczne.

Mijający właśnie rok przyniesie Adele kolejne imponujące profity. Piosenkarka rozpoczęła w listopadzie (odwołaną w styczniu) szumnie zapowiadaną rezydenturę w Las Vegas. Za każdy występ w ramach "Weekendów z Adele" wokalistka inkasuje podobno 800 tys. funtów. Rezydentura gwiazdy potrwa do 25 marca 2023 roku.

