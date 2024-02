Przed premierą albumu "Śnienie" (listopad 2023 r.) Anita Lipnicka wypuściła single "Amsterdam", "Jak na filmach" i "Zasłony". Teraz do sieci trafił teledysk do utworu "Nic za złe" ( sprawdź! ) - jej duetu z Pawłem Domagałą . Piosenka, mimo, iż nie była wcześniej singlem, szybko stała się ukochaną balladą słuchaczy, plasując się na drugim miejscu najczęściej słuchanych utworów, zarówno Anity jak i Pawła na ich profilach w serwisie Spotify.

"Długo zastanawiałam się kogo zaprosić do zaśpiewania tej szczególnej piosenki, którą od początku pisałam z podziałem na role: męską i żeńską. Utwór 'Nic za złe', wymagał bowiem nie tylko umiejętności wokalnych, ale i niezwykłej wrażliwości, na którą stać niewielu facetów. Paweł Domagała łączy w sobie w sobie to wszystko. Tak się złożyło, że graliśmy minionego roku na tej samej scenie podczas jednego z letnich festiwali. Kilka dni potem odezwałam się do Pawła przez Instagram i zaproponowałam mu współpracę. I tak oto nagraliśmy duet, który rozerwie Wam serca, jestem o tym przekonana. Piosenka jest próbą sportretowania dwojga ludzi w obliczu gasnącego uczucia. Jest opowieścią o rozstaniu z czułością, bez żalu i wzajemnych pretensji" - opowiadała Anita Lipnicka.

Anita Lipnicka i Paweł Domagała razem. "Ten duet rozerwie wam serca"

Współkompozytorem oraz producentem utworu jest Piotr Świętoniowski, wieloletni członek zespołu Anity, który odpowiada za brzmienie sześciu piosenek z jej albumu "Śnienie".

Za teledysk "Nic za złe" odpowiada Ola Bodnaruś, która pracowała z m.in. Anną Rusowicz i Paulą Romą. Wideo zostało współtworzone z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Clip Anita Lipnicka Nic za złe - & Paweł Domagała

"Niezmiernie się cieszę, że udało nam się spotkać z Pawłem ponownie, tym razem na planie klipu. I choć pozornie to nie my byliśmy bohaterami teledysku, tak naprawdę to właśnie relacja między nami, milcząca wymiana spojrzeń i gestów, w zderzeniu z drewnianym światem lalek, stanowi o sile przekazu tego teledysku. Miłość nas animuje, tak jak my animujemy lalki, pociągając za odpowiednie sznurki. Kiedy miłość odchodzi, zostajemy nagle bezradni i porzuceni, jak te marionetki, z których uszło życie..." - opowiada Lipnicka.

Wokalistka nad 11 premierowymi piosenkami z płyty "Śnienie" pracowała z kilkoma producentami. Pomagali jej m.in. Olek Świerkot, znany z projektów takich artystów jak Kortez czy Dawid Podsiadło; Archie Shevsky, kojarzony m.in. z produkcji Natalii Szroeder i Natalii Kukulskiej oraz Piotr Świętoniowski.

Anita Lipnicka i nowa płyta "Śnienie" (tracklista):‌

1. "Amsterdam"

2. "Jak na filmach"

3. "Zasłony"

4. "Między mną a Tobą (Śnienie)"

5. "Eternal"

6. "Nic za złe" (gość: Paweł Domagała)

7. "Pełnia"

8. "Klucz"

9. "Lawina"

10. "Szklany klosz"

11. "Satori".