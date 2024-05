Kariera Kelly Clarkson nabrała tempa po udziale w programie "Idol", co zaowocowało sprzedażą prawie 30 milionów albumów na całym świecie. Obecnie gwiazda sprawuje rolę trenerki w programie "The Voice" oraz jest prowadzącą talk-show "The Kelly Clarkson Show".

Gdzie mieszka Kelly Clarkson?

W 2021 roku Kelly Clarkson nabyła posiadłość za niemal 5,5 miliona dolarów. Zakup nastąpił niedługo po jej medialnym rozwodzie z długoletnim mężem i zarazem menedżerem, Brandonem Blackstockiem. W tym okresie sąd orzekł, że Clarkson, zarabiająca miesięcznie 1,5 miliona dolarów, będzie zobowiązana do wypłacania byłemu mężowi 200 tysięcy dolarów miesięcznego wsparcia. Dodatkowo sąd wydał zakaz sprzedaży wspólnego rancza byłej pary w Montanie, które miało pozostać pod opieką Blackstocka.

Przed zakupem nowego domu w Kalifornii, w rejonie Toluca Lake, Clarkson sprzedała dwie inne nieruchomości, z których uzyskała ponad 15 milionów dolarów. Artystka zdecydowała się wtedy na nowy start i ucieczkę z Tennessee.

Swój obecny dom kupiła od Douglasa Merrilla, amerykańskiego milionera i przedsiębiorcy z branży technologicznej. Willa została zbudowana w 1936 roku, a w 2018 roku przeszła generalny remont.

Dom schowany jest między drzewami, a całą posiadłość od świata zewnętrznego odgradza wysoki płot. Media branżowe donosiły, że w domu znajdują się: ceglana podłoga w kuchni, blaty z marmuru z Carrary, jadalnia z wyjściem na ogród, biblioteka, bar, wanna przypominającą spa i siłownia. Obok budynku znajduje się też osobny domek gościnny.

Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu trenerki "The Voice" Kelly Clarkson:



Jak mieszka Kelly Clarkson? 1 / 7 Dom Kelly Clarkson Źródło: East News Autor: Zillow via The Grosby Group

