Temple Of Katharsis: Debiutancka płyta "Macabre Ritual" w szczegółach

"Macabre Ritual" zarejestrowano w greckich studiach H12 Audio (ścieżki basu i wokale oraz miks i mastering) i Dark Templar H (partie gitar). Produkcją zajął się Major.



Debiutancki longplay Temple Of Katharsis ujrzy światło dzienne w wersji CD 4 sierpnia nakładem warszawskiej Theogonia Records.



Dodajmy, że Temple Of Katharsis powstał w roku 2011 z inicjatywy grającego na basie wokalisty Hellmastera 666, który udziela się także w Bestial Entity i Cleavercult. W obecnym składzie grupy figurują również znany z Lord Impaler, Prometheus, Typhoeus i Vampire Hall perkusista Nodens oraz gitarzysta Zeratul. W muzycznym dorobku Temple Of Katharsis odnajdujemy też demo, EP-kę i trzy splity.



Reklama

Utworu "The Burning Flood Of Antichrist" z debiutanckiej płyty Temple Of Katharsis możecie posłuchać poniżej:

Wideo TEMPLE OF KATHARSIS - "The Burning Flood of Antichrist" (New Single)



Temple Of Katharsis - szczegóły albumu "Macabre Ritual" (tracklista):

1. "Abyssal Cold Void"

2. "The Burning Flood Of Antichrist"

3. "Erasure Of Religious Existance"

4. "In The Dungeons With The Rats"

5. "The Archpriest Of The Wolves"

6. "Inside The Medieval Crypt"

7. "The Kingdom Of Hades"

8. "Macabre Ritual".