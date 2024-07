The Killers to amerykański alternatywny zespół rockowy. Został założony przez Brandona Flowersa w Las Vegas, a inspiracją do stworzenia grupy muzycznej było dla niego obejrzenie występu Oasis. Pierwszy album, zatytułowany "Hot Fuss", wydali w 2004 r. Pomimo wielu lat działalności w branży muzycznej w dalszym ciągu pozostają aktywni zawodowo, wydając nowe płyty i grając koncerty.

Formacja The Killers obecnie jest w trakcie trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Irlandii. Promują krążek "Rebel Diamonds", który został wypuszczony na rynek muzyczny pod koniec 2023 r. Jest to składanka największych hitów rockowej grupy. Oprócz występów w UK i Irlandii, mają w planach zawitać do Ameryki Północnej, a także na festiwale w Hiszpanii oraz Japonii.

Przerwali koncert, aby obejrzeć mecz

10 lipca na O2 Arenie w Londynie odbył się koncert, który przejdzie do historii. Został on bowiem gwałtownie przerwany, a to wszystko za sprawą... piłki nożnej. Brandon Flowers i reszta muzyków z zespołu postanowili wspólnie ze swoimi słuchaczami trochę pokibicować. W tym samym momencie, w którym grali koncert, na innym stadionie odbywał się jeden z ważniejszych meczy tegorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Anglia grała przeciwko Holandii o awans do finału Euro 2024.

Muzycy z The Killers przerwali koncert po dziesiątym utworze. Zgasły światła, na telebimach pojawiły się ujęcia z boiska, a z głośników rozbrzmiał głos spikera stacji ITV, która emitowała mecz. Fani w ogromnym skupieniu oglądali ostatnie minuty sportowego starcia. Anglicy wreszcie wbili bramkę, dzięki której zwyciężyli i zakwalifikowali się do finału Euro 2024.

Fani cieszyli się razem z zespołem

Gdy tylko drużyna Anglii odniosła zwycięstwo, na O2 Arenie w stronę fanów The Killers wybuchło kolorowe konfetti. Widzowie głośno krzyczeli i oklaskiwali swoich sportowców. Muzycy podtrzymali radosną atmosferę i momentalnie przeszli do odśpiewania jednego ze swoich największych hitów - "Mr. Brightside".

