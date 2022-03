Uzasadniając swoją decyzję, NYU - jedna z największych uczelni w Stanach Zjednoczonych - odniosło się do licznych sukcesów Swift, nazywając ją jedną z "najbardziej płodnych i cenionych artystek swojego pokolenia".

Piosenkarka może poszczycić się kilkoma rekordami Guinnessa, 11 nagrodami Grammy, statuetką Emmy, 34 nagrodami American Music Awards, 25 statuetkami Billboard Music Awards i piosenkami "All Too Well" i "Blank Space", które znalazły się na liście 500 największych utworów wszech czasów. Nie wspominając już o milionach sprzedanych płyt na całym świecie. Śmiało można powiedzieć, że to jedynie skrawek długiej listy sukcesów i osiągnięć, do której Swift będzie mogła już niedługo dopisać także honorowy tytuł naukowy doktora sztuk pięknych NYU.

W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej uczelnia informuje, że artystka odbierze tytuł doktora honoris causa podczas oficjalnej ceremonii, która odbędzie się 18 maja na stadionie Yankee. Zgodnie z zapowiedzią ma także przemówić do zebranych "w imieniu wszystkich absolwentów klas 2022".

To honorowe wyróżnienie nie jest pierwszym, które Swift otrzymała. W tym roku studenci prestiżowej uczelni mieli okazję bliżej zapoznać się z fenomenem artystki i jej wpływem na kulturę współczesną. Uczęszczający na zajęcia w Clive Davis Institute of Recorded Music na Uniwersytecie w Nowym Jorku mogli wziąć udział w kursie trwającym od 26 stycznia do 9 marca, którego tematem była właśnie autorka hitu "Shake it off".

W trakcie zajęć prowadzonych przez Brittany Spanos studenci analizowali "fenomen Swift". Biorąc pod uwagę mechanizmy społeczne, polityczne, kulturowe i zagadnienia feministyczne uczestnicy kursu badali błyskotliwą karierę piosenkarki, zastanawiali się, co decyduje o tym, że gwiazda estrady budzi tak skrajne emocje, od uwielbienia po szczerą niechęć, a także jaki wpływ ona sama wywiera na zapatrzone w nią młode fanki.