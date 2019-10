Taylor Swift u Jimmy'ego Fallona. Prowadzący wyemitował wstydliwe nagranie

Taylor Swift była gościem ostatniego odcinka programu Jimmy'ego Fallona. Prowadzący zaskoczył popularną wokalistkę nagraniem, którę zdobył od jej mamy. Co znalazło się na taśmie?

Taylor Swift w programie Jimmy'ego Fallona promowała swój nowy album "Lover" (ukazał się pod koniec sierpnia tego roku) oraz nadchodzącą trasę koncertową.

W pewnym momencie Fallon zdradził Swift pewien sekret. Prowadzący ujawnił, że mama gwiazdy przekazała mu nagranie, które stworzyła po laserowej korekcie wzroku u wokalistki.

"Twoja mama być może nagrała cię po operacji. I przekazała nam to wideo" - wypalił Fallon, a następnie zapowiedział emisję. Swift zdążyła jedynie zapytać, czy naprawdę zostanie to puszczone w telewizji.

Wideo