Sean Hall i Nathan Butler, muzycy 3LW oraz autorzy piosenki "Playas Gon' Play" z 2001 roku, są pewni, że Taylor Swift skopiowała fragment tekstu ich przeboju. Dokładnie chodzi o wers: "Playas, They gonna play and haters, They gonna hate".

Sędzia prowadzący sprawę w 2018 roku oddalił zarzuty, twierdząc, że znalazł przynajmniej 13 piosenek, zawierające takie same lub podobne linijki. Muzycy 3LW odwołali się rok później, a efekty były dla nich co najmniej zadowalające - sąd apelacyjny uchylił wcześniejszą decyzję.

Według prawników Taylor Swift, Sean i Butler nie byli pierwszymi, którzy wykonywali te słowa, ale sędzia odrzucił ten wniosek, przyznając, że prawnicy piosenkarki przedstawili przekonujące argumenty, ale to za mało i nie unikną procesu przed ławą przysięgłych.

"Nasi klienci w końcu zbliżają się do sprawiedliwości, na którą zasługują - przekazała "Guardianowi" prawniczka 3LW. Oczekujemy na ogłoszenie daty procesu.

