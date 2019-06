Taylor Swift i Joe Jonas u boku Marilyna Mansona. Internauci oszaleli

Podczas jednego z festiwali w Los Angeles Marilyn Manson został zauważony przez inne gwiazdy, które zaczęły sobie z nim robić zdjęcia. Mroczny wokalista nie oponował, a efekty sesji, które trafiły do sieci, wywołały prawdziwą burzę wśród rozbawionych sytuacją internautów.

Marilyn Manson i Joe Jonas na wspólnym zdjęciu /Jeff Kravitz/FilmMagic for iHeartMedia /Getty Images

Pierwsze zdjęcie z Mansonem wrzucił na Twittera wokalista Joe Jonas. U jego boku stał prezenter telewizyjny Ryan Seacrest i, jak zawsze rzucający się w oczy, mroczny i poważny Marilyn Manson. Jonas, by dodać zdjęciu jeszcze większego zabawnego wydźwięku, napisał pod spodem: "Cześć, jesteśmy Jonas Brothers! A ty oglądasz Disney Channel!"

Na festiwalu Wango Tango jedną z występujących gwiazd była Taylor Swift. Ona również, spotkawszy Mansona, robiła sobie z nim zdjęcia.



Niektórzy internauci pisali, że nie spodziewali się kiedykolwiek zobaczyć wspólnej fotografii tej dwójki artystów. Inni dodawali, że ten widok to coś, czego nie potrzebowali aż do chwili, kiedy to zobaczyli na własne oczy.



Wygląd Taylor i Mansona jest o tyle zabawny, że wokalistka miała wtedy na sobie barwną, tęczową kreację, w której wystąpiła podczas Wango Tango na znak solidarności ze środowiskiem LGBTQ.

W ostatnich miesiącach Marilyn Manson pojawił się także w innym zaskakującym kontekście. Stacja HBO poinformowała, że słynący z kontrowersji wokalista trafił do obsady serialu "Nowy papież". Produkcja będzie kontynuacją "Młodego papieża" i wyreżyseruje ją również Paolo Sorrentino. Obok Mansona, jedną z nowych postaci, która pojawi się na ekranie, będzie Sharone Stone.



Informacja o udziale Mansona w serialu wywołała sporo emocji wśród fanów serialu.



"Czy wy żeście tam powariowali?", "Co Manson robi w serialu o papieżu?!" , "Co u licha?" - pisali zaskoczeni fani.



Póki co nie wiadomo, jaką rolę zaplanowano dla Mansona.